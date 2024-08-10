مشهد مرعب... سكان شاهدوا طائرة "تسقط من السماء وتنفجر" في هذا البلد! (فيديو)

وصف شهود عيان مشهدًا مرعبًا عندما شاهدوا طائرة "تسقط من السماء وتنفجر" في البرازيل يوم الجمعة، حيث يحاول الخبراء الآن معرفة تفاصيل ما حدث.

وقد وثق مقطع فيديو لحظة سقوط طائرة تابعة لشركة Voepass Airlines فوق مناطق مأهولة بالسكان قبل أن تتحطم خلف مجموعة من الأشجار بالقرب من المنازل.

وقال دانييل دي ليما، أحد سكان فينهيدو القريبة من موقع التحطم: "أعتقد أن الطيار حاول تجنب منطقة ذات كثافة سكانية عالية".

وللأسف، تم الإبلاغ عن وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 61 شخصًا، رغم أن أقارب الضحايا ما زالوا ينتظرون تأكيد مصير أحبائهم.

وكشفت شركة Voepass لاحقًا أن جميع الركاب وأفراد الطاقم الأربعة كانوا يحملون وثائق صادرة عن البرازيل.

وفي تصريحاته للصحفيين، أكد الحاكم راتينيو جونيور أن بعض الركاب كانوا أطباء من بارانا في طريقهم لحضور ندوة. وأضاف: "هؤلاء الأطباء اعتادوا على إنقاذ الأرواح، والآن فقدوا حياتهم في ظروف مأساوية كهذه".