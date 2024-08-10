كابوس الأهالي... انتشار السجائر الإلكترونية مع ألعاب الفيديو! (صور)

حذر منتقدون أميركيون من انتشار سيجارة إلكترونية جديدة تُباع بشكل غير قانوني في نيويورك وأجزاء أخرى من الولايات المتحدة، تحتوي على ألعاب فيديو.

هذه السجائر الإلكترونية الذكية، التي تُستخدم لمرة واحدة، تأتي بنكهات مغرية مثل الكرز والتوت، وتتميز بشاشات عالية الوضوح مدمجة ومحمّلة مسبقًا بألعاب متعددة، بما في ذلك نسخ مقلدة من الألعاب الكلاسيكية مثل "Tetris" و"Pac-Man".

وتقدم هذه الأجهزة أيضًا جوائز رقمية تعتمد على كمية النيكوتين التي يستهلكها المستخدم، وهو ما يثير قلق النقاد الذين يرون فيها محاولة غير قانونية لاستدراج الشباب الأميركيين إلى إدمان النيكوتين.

وتحث مجموعة "ريتش" الآباء والمعلمين وجهات إنفاذ القانون على توخي الحذر بشأن هذه السجائر الإلكترونية الجديدة، مشيرة إلى أن العديد منها يتم تصنيعه في الصين، وانتقدت ضعف الرقابة الفيدرالية والمحلية في منع دخولها إلى السوق الأميركية.