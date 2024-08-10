بعد أشهر قليلة على ولادة طفلتهما... هكذا عثر زوج مفجوع على زوجته في المنزل!

كشف زوج مفجوع عن اللحظة المأساوية التي أدرك فيها وفاة زوجته الشابة بعد أشهر قليلة من ولادتها.

ووفق موقع "نيويورك بوست"، كان مارتن وود، البالغ من العمر 56 عامًا، سعيدًا للغاية عندما علم بحمل زوجته كلوي، البالغة من العمر 25 عامًا، في تموز 2021، بعد سنوات من اعتقاده بأنه غير قادر على الإنجاب.

لكن مارتن وجد كلوي ملقاة "وجهها للأسفل" على أرضية غرفة النوم عندما كان عمر طفلهما، أديسون، سبعة أشهر، وذلك إثر تعرضها لنوبة صرع، وهو أمر لم يكن غريبًا عليها.

وقال مارتن، الذي يعتقد أن ابنته الصغيرة "تعطيه القوة": "بدأ الأمر كصباح عادي؛ استيقظت مع أديسون وكانت كلوي في السرير. تحدثت معها، فأجابتني. ثم عدت إلى الطابق العلوي لإحضار ملابس لأديسون، لكنني وجدتها مستلقيةً على وجهها على الأرض".

وكانت كلوي تعاني من الصرع منذ فترة مراهقتها، وكانت صحتها غير مستقرة خلال فترة حملها. وعندما وصلت إلى الأسبوع 32 من الحمل، أدخلها الأطباء في غيبوبة للحفاظ على استقرار حالتها. ولأسباب تتعلق بالسلامة، تقرر ولادة طفلهما أديسون قبل الأوان عن طريق عملية قيصرية في كانون الثاني 2022.