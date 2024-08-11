لتأمين فرص عمل للمقعدين... افتتاح مقهى ببرنامج مختلف ومميز في وارسو! (صور)

لتأمين فرص عمل للمقعدين... افتتاح مقهى ببرنامج مختلف ومميز في وارسو! (صور)

أسّسَ ساشا أفديفيتش، الذي يتنقل على كرسي متحرك، أول مقهى يحمل اسم "إنكلوزيف باريستا"، عندما كان لا يزال في بيلاروس، وسرعان ما أصبح ناشطاً معروفاً دفاعا عن الأشخاص ذوي الإعاقة في بلده.



وفي التفاصيل، شارك الرجل البالغ 40 عاماً في الاحتجاجات الشعبية الخاصة بجماعات الدفاع عن حقوق الإنسان ولكنه قرر مغادرة البلاد بعد محاولات قمع أية معارضة بالعنف.



واستقر في نهاية المطاف في بولندا، حيث يعيش اليوم عشرات الآلاف من سكان بيلاروس الذين فروا مثله من القمع، ولاحظ أفديفيتش أن "ثمة الكثير من المهاجرين ذوي الإعاقة".



وما إن استقر في وارسو، حتى نظّم أفديفيتش برنامجاً تدريبياً على مهنة الباريستا للأشخاص المُقعدين، ومن أبرز ما تدرّب عليه المشاركون في هذا البرنامج تقديم القهوة على عربات مجهزة خصيصاً لتلائمهم خلال المهرجانات التي نظمها أيضاً.



كذلك شَرَعَ في رسم مخططات أول مقهى له في بولندا، وعندما وجد أفديفيتش مقراً يصلح لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، بالقرب من شقته وفي منطقة براغا الشهيرة، قرر مع شريكه التجاري إقامة هذا المقهى فيه.



وافتُتِح المقهى في نيسان الفائت، ويعمل فيه أشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة بالإضافة إلى مهاجرين، ليس فقط من بيلاروس ويريد المؤسسان أن يصبح المقهى عالمياً.



ويطلق المقهى أيضاً مدرسة لمنسقي الموسيقى "دي جاي" لذوي الإعاقة.



ويُذكر أن أفديفيتش فقد القدرة على استخدام ساقيه عندما أُصيب بكسر في ظهره من جرّاء حادث دراجة نارية عام 2011، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".