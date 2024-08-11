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بعد تعرضها لكسر في ذراعها... مصير كارثي بانتظار جدة والسبب: إجراء طبي؟!

منوعات
2024-08-11 | 12:37
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بعد تعرضها لكسر في ذراعها... مصير كارثي بانتظار جدة والسبب: إجراء طبي؟!
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بعد تعرضها لكسر في ذراعها... مصير كارثي بانتظار جدة والسبب: إجراء طبي؟!

بعد تعرضها لكسر في ذراعها... مصير كارثي بانتظار جدة والسبب: إجراء طبي؟!

توفيت جدة في المستشفى بعد الخضوع لإجراء طبي "لم يكن ضروريا" وذلك على خلفية تعرضها لكسر في ذراعها، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، أُدخلت سوزان بوليت السبعينية إلى المستشفى في العام الفائت، ولكنها توفيت بعد 5 أيام من خضوعها لعملية إزالة السوائل الزائدة من معدتها بواسطة أحد الأطباء المساعدين، الذي تلقى تدريبًا لمدة عامين فقط.

ولا يحق للمساعدين الطبيين تشخيص المرضى أو وصف الأدوية لهم، ومن المفترض أن يخضعوا لمراقبة مستمرة من قِبَل طبيب، ومع ذلك، تستعين بهم المستشفيات البريطانية بشكل متزايد لتغطية النقص في عدد الأطباء.

وقال الخبراء إن وفاة السيدة بوليت يُعتبر بمثابة دليل على ضرورة إدخال لوائح صارمة لمنع المساعدين الطبيين من القيام بمهام لا يملكون المؤهلات اللازمة للقيام بها.

وخلصت الطبيبة الشرعية جوان كيرسلي الأسبوع الفائت بعد تحقيق في محكمة روشديل كورونرز إلى أن وفاة بوليت كانت نتيجة "إجراء طبي غير ضروري".

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