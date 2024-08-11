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بعد الانتهاء من تجديد بناء منزلها... تصرّف صادم لشركة التأمين جعل امرأة تواجه نفقات هائلة!

بعد الانتهاء من تجديد بناء منزلها... تصرّف صادم لشركة التأمين جعل امرأة تواجه نفقات هائلة!





وفي التفاصيل، قالت جوان فان كورين إنها شعرت بالذهول عندما اتخذت إحدى شركات التأمين، التي كانت تتعامل معها منذ ما يقرب من 40 سنة، قرارا بالتغاضي عن دفع نفقاتها وذلك بسبب "فوضى تجديد البناء الخطيرة" التي رصدتها.



وشرحت كورين أن الشركة قامت بتغطية تكلفة تجديد منزلها لأكثر من ثلاث سنوات، وأنفقت مئات الآلاف من الدولارات لتجديد مطبخها وحماماتها وممر السيارات.



وبمجرد الانتهاء من العمل، أرسلت لها شركة التأمين بيانًا أشارت فيه إلى "المخاطر" والظروف غير الصحية التي رصدتها في ممتلكاتها.



واعتبرت كورين أن اتصال شركة التأمين أفسد ما كان ينبغي أن يكون لحظة سعيدة كونها كانت على وشك الانتهاء من تجديد منزلها، وستواجه الآن الكثير من الضغوط المالية بعد تغاضي الشركة عن دفع النفقات.



وبعد تلقيها خبر إلغاء تغطيتها، قالت كورين إنها اتصلت بشركة التأمين، في محاولة منها للقول إن منزلها لم يكن فوضويًا ولكن من دون جدوى.



وعبّرت كورين عن غضبها الشديد بسبب المعاملة التي تلقتها من شركة التأمين، والتي دفعت لها أكثر من 80 ألف دولار على مر السنوات، وفق ما نقل موقع " كشفت امرأة أميركية أن إحدى شركات التأمين تجسست عليها باستخدام طائرات من دون طيار أثناء قيامها بتجديد منزلها ثم استخدمت اللقطات للتغاضي عن تغطية التكاليف.وفي التفاصيل، قالت جوان فان كورين إنها شعرت بالذهول عندما اتخذت إحدى شركات التأمين، التي كانت تتعامل معها منذ ما يقرب من 40 سنة، قرارا بالتغاضي عن دفع نفقاتها وذلك بسبب "فوضى تجديد البناء الخطيرة" التي رصدتها.وشرحت كورين أن الشركة قامت بتغطية تكلفة تجديد منزلها لأكثر من ثلاث سنوات، وأنفقت مئات الآلاف من الدولارات لتجديد مطبخها وحماماتها وممر السيارات.وبمجرد الانتهاء من العمل، أرسلت لها شركة التأمين بيانًا أشارت فيه إلى "المخاطر" والظروف غير الصحية التي رصدتها في ممتلكاتها.واعتبرت كورين أن اتصال شركة التأمين أفسد ما كان ينبغي أن يكون لحظة سعيدة كونها كانت على وشك الانتهاء من تجديد منزلها، وستواجه الآن الكثير من الضغوط المالية بعد تغاضي الشركة عن دفع النفقات.وبعد تلقيها خبر إلغاء تغطيتها، قالت كورين إنها اتصلت بشركة التأمين، في محاولة منها للقول إن منزلها لم يكن فوضويًا ولكن من دون جدوى.وعبّرت كورين عن غضبها الشديد بسبب المعاملة التي تلقتها من شركة التأمين، والتي دفعت لها أكثر من 80 ألف دولار على مر السنوات، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.