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حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!

منوعات
2024-08-11 | 15:19
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حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!
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حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!

حادثة مروعة تهز تونس... ما فعله هذا الرجل بزوجته مرعب!

ألقت الشرطة التونسية القبض على رجل قام بذبح زوجته في منطقة جهة الكرم الواقعة في الضاحية الشمالية للعاصمة.

وفي التفاصيل، أكدت المصادر المطلعة أن الزوج واجه في الفترة الأخيرة خلافات متواترة مع زوجته إلى أن تجدد الخلاف بينهما خلال الأسبوع الفائت.

وأضاف المصدر أن المتهم طعن زوجته في رقبتها بواسطة سكين مرات عدة، الأمر الذي أدى إلى وفاتها على الفور.

وسرعان ما حاوطت الشرطة المكان وحاصرت الزوج الذي حاول طعن نفسه بالسكين الذي قتل بواسطته زوجته، إلا أن قوات الأمن تمكنت من إيقافه. 
 

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