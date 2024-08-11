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حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
منوعات
2024-08-11 | 16:30
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حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
توفيت امرأة بعد أن حوصرت داخل نظام الحزام الخاص بنقل الأمتعة في مطار أوهير، وفق ما نقل موقع
"
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تم استدعاء إدارة الإطفاء في شيكاغو إلى مطار أوهير صباحًا بعد الإبلاغ عن امرأة "محاصرة بسبب آلة".
وقال رجال الإطفاء إنها علقت في نظام الحزام الناقل في المبنى رقم 5، كما أعلن المسعفون وفاة المرأة البالغة من العمر 57 عامًا في مكان الحادث.
ولم تكن المرأة موظفة في المطار، وشرحت شرطة شيكاغو أن كاميرات المراقبة أظهرت دخولها إلى دائرة الموظفين قبل حلول ساعات الفجر، ما يعني أنه لم يتم اكتشاف الجثة لمدة 5 ساعات.
وفي هذا السياق، أعلنت الشرطة منذ ذلك الحين المكان مسرح جريمة وتم تسليمه إلى المحققين، وقالت السلطات إن الجزء الذي دخلته المرأة محظور على الموظفين، حتى ولو كان يُعتبر آمنًا.
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