كيت ميدلتون في ظهور علني جديد برفقة الأمير ويليام... جمالها حديث المتابعين (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير يوم أمس الأحد مع مقطع فيديو نشره ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون عبر حسابهما الرسمي على انستغرام، والتي ظهرت فيه ميدلتون بشكل علني مجدداً بعد إصابتها بمرض السرطان.

وفي التفاصيل، وجّه الأمير ويليام وزوجته في المقطع رسالة لفريق بريطانيا (Team GB) الذي يضم مجموعة من الشخصيات المعروفة، بعد مشاركته في أولمبياد باريس 2024.

ولفتت ميدلتون أنظار المتابعين الذين أشادوا بجمالها في أحدث ظهور علني لها بعد حضورها نهائي بطولة ويمبلدون للرجال في شهر تموز الفائت.

وكتب أحد الأشخاص: "تبدو كيت جميلة جداً"، بينما علّق آخر: "من الرائع رؤية كيت وويليام مرة أخرى".

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