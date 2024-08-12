إلى محبي الكلاب... ما هي أفضل وأسوأ السلالات من حيث السلوك؟

بينما يعتبر جميع الكلاب أصدقاءً جيدين، إلا أن سلوك بعض السلالات يتفوق على البعض الآخر.

لذلك، قامت شركة Forbes Advisor بإجراء دراسة لتحديد أفضل وأسوأ سلالات الكلاب من حيث السلوك، لمساعدة أصحاب الحيوانات الأليفة في اختيار رفقاءهم بشكل أفضل.

لإجراء هذه الدراسة، استطلعت الشركة آراء 5000 مالك كلب، مع تمثيل 200 مالك لكل من السلالات الـ 25 الأكثر شعبية وفقًا لنادي American Kennel Club.

أفضل سلالات الكلاب سلوكًا:

لابرادور ريتريفر

الدرجة: 100 من 100

يتميز لابرادور ريتريفر بسهولة تدريبه ورغبته في الإرضاء، مما يجعله خيارًا ممتازًا للعائلات.

روتويللر

الدرجة: 92.49 من 100

الروتويللر يمتاز بقلة تدميره للأشياء وعدم ابتلاعه للأجسام الغريبة.

شيه تزو

الدرجة: 91.08 من 100

شيه تزو هو أحد السلالات الصغيرة التي سجلت أداءً جيدًا في السلوك.

كاين كورسو

الدرجة: 89.07 من 100

كلب كاين كورسو يتبع الأوامر بشكل جيد حتى عند عدم ارتدائه للمقود.

غولدن ريتريفر

الدرجة: 88.77 من 100

سمعة كلاب غولدن ريتريفر كرفاق طيبين صحيحة، فهم يلتزمون بسلوك جيد ولا ينبحون أو يئنون كثيرًا.

جيرمين شيبرد

الدرجة: 74.65 من 100

جيرمين شيبيرد يتسمون بحرصهم على إرضاء أصحابهم ويتبعون الأوامر بجدية.

بوسطن تيرييه

الدرجة: 62.90 من 100

يعتبر بوسطن تيرييه من السلالات الصغيرة التي تتمتع بسلوك جيد.

البودل

الدرجة: 60.97 من 100

البودل هو الأقل احتمالية لتدمير الأشياء، مما يعني قلة المشاكل لأصحابه.

يوركشاير تيرييه

الدرجة: 56.58 من 100

رغم حجمه الصغير، يظل يوركشاير تيرييه هادئًا ولا يميل للقفز أو التذمر.

البلدغ الأميركي

الدرجة: 55.32 من 100

البلدغ الأميركي احتل المركز العاشر ضمن أفضل السلالات من حيث السلوك الجيد.

أسوأ سلالات الكلاب سلوكًا:

سايبيريان هاسكي

الدرجة: 0 من 100

يعتبر سايبيريان هاسكي الأسوأ في السلوك نظرًا لصعوبة تدريبه واتباعه الأوامر.

بيغل

الدرجة: 1.34 من 100

البيغل معروف ببحثه المستمر عن الطعام وعدم استجابته الجيدة للأوامر.

الهافانيز

الدرجة: 12.04 من 100

كلب الهافانيز يمكن أن يكون مزعجًا بصوته العالي وتذمره المتكرر.

البلدغ الفرنسي

الدرجة: 17.32 من 100

البلدغ الفرنسي هو أحد السلالات الصغيرة التي سجلت أداءً منخفضًا في السلوك.

الفارس الملك تشارلز سبانييل

الدرجة: 20.89 من 100

هو السلالة الصغيرة الرابعة التي تم تصنيفها ضمن الأسوأ سلوكًا.

بهذه المعلومات، يمكن لأصحاب الكلاب المحتملين اختيار السلالة التي تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم وأسلوب حياتهم.