لهذا السبب الصادم... رجل يقوم بتلف لوحات أثرية يبلغ عمرها آلاف السنوات!

لهذا السبب الصادم... رجل يقوم بتلف لوحات أثرية يبلغ عمرها آلاف السنوات!





بدأت السلطات الإسبانية التحقيق في قضية رجل أتلف رسومات كهوف أثرية يبلغ عمرها آلاف السنوات عن طريق سكب الماء عليها من أجل التقاط صور ذات نوعية أفضل لنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل، أصدر الحرس المدني الإسباني بيانًا شرح فيه أن الرجل الذي يبلغ من العمر 39 عاما من لوس فيلاريس الواقعة في جنوب إسبانيا، قام بنشر صور اللوحات المبللة على منصة فيسبوك.



وذكر البيان أن اللوحات التي تضررت كانت موجودة في مواقع مختلفة في سلسلة جبال سييرا سور دي جيان، ومسجلة في سجل التراث الخاص في البلاد، وتحقق حاليا الشرطة مع الأخير بتهمة ارتكاب جريمة بحق التراث التاريخي.



وفي هذا السياق، شرح البيان أن "الصور أظهرت أنه تم سكب الماء على اللوحات، ما أدى إلى ترطيبها من أجل رؤيتها بشكل أفضل والتقاط صورة أكثر وضوحا".



ويُذكر أن لوحات الكهوف صُممت على الحجر الجيري، الذي يحتوي على أملاح قابلة للذوبان في الماء، ما يسبب "ضررا لا يمكن إصلاحه"، وفق ما نقله بيان الحرس الإسباني.