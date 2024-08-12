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فيديو غريب يظهر تشنجات أشبه بـ"الكائنات الفضائية" في ساق رجل! (فيديو)

منوعات
2024-08-12 | 10:40
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فيديو غريب يظهر تشنجات أشبه بـ&quot;الكائنات الفضائية&quot; في ساق رجل! (فيديو)
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فيديو غريب يظهر تشنجات أشبه بـ"الكائنات الفضائية" في ساق رجل! (فيديو)

فيديو غريب يظهر تشنجات أشبه بـ"الكائنات الفضائية" في ساق رجل! (فيديو)

نشر أحد الأطباء مقطع فيديو لمريض يعاني من تقلصات عضلية شديدة لتذكير الناس بضرورة ترطيب الجسم بشكل صحيح والحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية الحيوية مثل المغنيسيوم.

وفي التفاصيل، نشر الدكتور بول ويشماير، مقطع فيديو يظهر تقلصات الساق "الشبيهة بالكائنات الفضائية" حيث ظهرت ساق المريض وهي تلتوي بشكل غريب وغير مألوف.

ولم يكشف ويشماير عن أي تفاصيل حول المريض، لكنه شارك مقطع الفيديو لنشر الوعي بين المتابعين لشرب كمية كافية من الماء قبل وبعد التمرين والحصول على ما يكفي من المغنيسيوم.

وتحدث عادة تقلصات الساق أو القدم أو الفخذ في أي عمر أو وقت من اليوم، على الرغم من أنها أكثر شيوعًا في منتصف الليل، ما يعيق النوم.

وتتضمن العديد من الأطعمة كمية من المغننسيوم، مثل السبانخ، المكسرات، الأفوكادو، البذور، زبدة الفول السوداني، الفاصوليا السوداء والمكملات الغذائية، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.
 

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