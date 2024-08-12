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في إحدى الدول العربية... تحرش بها عبر واتساب لكنه لم يتوقع النتيجة!
منوعات
2024-08-12 | 10:58
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في إحدى الدول العربية... تحرش بها عبر واتساب لكنه لم يتوقع النتيجة!
في إحدى الدول العربية... تحرش بها عبر واتساب لكنه لم يتوقع النتيجة!
واجه شاب مصري عقوبة السجن لشهر واحد بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه استرليني بعد صدور قرار المحكمة الاقتصادية، والسبب "التحرش اللفظي بشابة عبر تطبيق واتساب".
وفي التفاصيل، بدأت القضية في أيلول الفائت عندما قدّمت فتاة شكوى إلى وحدة البلاغات في قسم المباحث الجنائية بإدارة مكافحة الجرائم التقنية.
وكانت تتلقى الشابة رسائل ومقاطع فيديو من شخص مجهول، إذ تضمن المحتوى عبارات تحرش لفظي عبر تطبيق "واتساب"، ما تسبب لها بأضرار نفسية ومادية جسيمة.
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