الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
24
o
الجنوب
28
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ما فعله خلال بث مباشر على تيك توك لزيادة عدد متابعيه كان صادما... وهذا مصيره!
منوعات
2024-08-12 | 11:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ما فعله خلال بث مباشر على تيك توك لزيادة عدد متابعيه كان صادما... وهذا مصيره!
تم سجن شاب الذين ادعى زوراً أنه تعرض للمطاردة من قبل أشخاص عنصريين أثناء أعمال شغب في بث مباشر على تيك توك.
ونشر طالب اللجوء ديميتري ستويكا البث المباشر لـ 700 شخص عندما انقض المتظاهرون على ديربيشاير.
وادعى الشاب البالغ من العمر 25 عامًا أن "مجموعة من الشبان مثيري الشغب اليمينيين المتطرفين كانت تطارده" وأنه كان خائفًا على حياته، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وأضاف: "أنا أركض يا أخي لأنهم يركضون ورائي... إنهم قادمون."
وتم توقيف ستويكا لمدة ثلاثة أشهر بعد أن اعترف بإرسال رسالة كاذبة بقصد التسبب في الأذى.
واستمعت محكمة نوتنغهام إلى أن الشرطة أوقفت المواطن الروماني بعد وقت قصير من بث المطاردة المزيفة على الهواء مباشرة.
وادعى لاحقًا أن تعليقاته كانت مجرد "مزحة" وأنه كان يأمل في الحصول على المزيد من المتابعين.
لكن المحكمة رأت أنها كانت محاولة متعمدة "لإثارة الكراهية العنصرية".
وقالت مساعدة رئيس الشرطة ميشيل شوتر: "كما أوضحت القوات في جميع أنحاء البلاد، فإن أي أعمال إجرامية تتعلق بالاضطراب، سواء كانت شخصيًا أو عبر الإنترنت، سيتم التعامل معها بسرعة وقوة."
آخر الأخبار
منوعات
مباشر
لزيادة
متابعيه
صادما...
مصيره!
التالي
كيت ميدلتون في ظهور علني جديد برفقة الأمير ويليام... جمالها حديث المتابعين (فيديو)
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-08-11
أكسيوس عن مصدرين: المخابرات الإسرائيلية تعتقد أنّ إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام
أخبار دولية
2024-08-11
أكسيوس عن مصدرين: المخابرات الإسرائيلية تعتقد أنّ إيران قررت مهاجمة إسرائيل مباشرة وربما تقوم بذلك خلال أيام
0
آخر الأخبار
2024-07-31
نتنياهو: خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين وقتلنا يوم أمس نائب نصر الله في لبنان وكان مسؤولًا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا
آخر الأخبار
2024-07-31
نتنياهو: خلال الأسابيع الماضية وجهنا ضربات مباشرة لحماس وحزب الله والحوثيين وقتلنا يوم أمس نائب نصر الله في لبنان وكان مسؤولًا عن الهجمات في الشمال على مواطنينا
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-29
أجواء الأبطال اللبنانيين قبل المنافسات وخلالها مباشرة من فرنسا
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-29
أجواء الأبطال اللبنانيين قبل المنافسات وخلالها مباشرة من فرنسا
0
فنّ
2024-07-25
معجبة تقتحم المسرح خلال حفل جوزيف عطيّة: شاهدوا رد فعله المذهل! (فيديو)
فنّ
2024-07-25
معجبة تقتحم المسرح خلال حفل جوزيف عطيّة: شاهدوا رد فعله المذهل! (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:34
"سمعت صراخًا فقفزت لأخلّصها"... ابنة الـ11 سنة ووالدتها تعرضتا للطعن وسط لندن وهذا ما رواه مخلّصهما!
منوعات
14:34
"سمعت صراخًا فقفزت لأخلّصها"... ابنة الـ11 سنة ووالدتها تعرضتا للطعن وسط لندن وهذا ما رواه مخلّصهما!
0
منوعات
12:18
مكافحة الإفراط في الاستهلاك... تيار آخذ في الاتساع على تيك توك
منوعات
12:18
مكافحة الإفراط في الاستهلاك... تيار آخذ في الاتساع على تيك توك
0
منوعات
12:15
بعد العثور على طبيبة ثلاثينية مقتولة ومُغتصبة في أحد مستشفيات الهند... زملاؤها يحتجون وهذا ما قاموا به!
منوعات
12:15
بعد العثور على طبيبة ثلاثينية مقتولة ومُغتصبة في أحد مستشفيات الهند... زملاؤها يحتجون وهذا ما قاموا به!
0
منوعات
11:30
بعد ارتكابه أفعالا وحشية ودخوله السجن 3 مرات... بدّل حياته وأعلن: "لا أشعر بالندم"!
منوعات
11:30
بعد ارتكابه أفعالا وحشية ودخوله السجن 3 مرات... بدّل حياته وأعلن: "لا أشعر بالندم"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
11:32
ما فعله خلال بث مباشر على تيك توك لزيادة عدد متابعيه كان صادما... وهذا مصيره!
منوعات
11:32
ما فعله خلال بث مباشر على تيك توك لزيادة عدد متابعيه كان صادما... وهذا مصيره!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-29
منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-29
منتخب لبنان لكرة السلة يغادر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للاولمبياد
0
أمن وقضاء
2024-07-12
أمن الدولة في عكّار تُخلي بلدة رحبة من اللاجئين السوريّين
أمن وقضاء
2024-07-12
أمن الدولة في عكّار تُخلي بلدة رحبة من اللاجئين السوريّين
0
فنّ
2024-08-08
بعد أزمتها الأخيرة... طبيب شيرين عبد الوهاب يخرج عن صمته: هذا ما طلبه من الجمهور!
فنّ
2024-08-08
بعد أزمتها الأخيرة... طبيب شيرين عبد الوهاب يخرج عن صمته: هذا ما طلبه من الجمهور!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل في حال إستنفار قصوى
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل في حال إستنفار قصوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لمحبي الطبيعة HIGHLANDER لبنان يأخذكم برحلة إلى جبال ووديان إهدن... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
لمحبي الطبيعة HIGHLANDER لبنان يأخذكم برحلة إلى جبال ووديان إهدن... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ المفاوضات في وقت تتصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ المفاوضات في وقت تتصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في اليوم العالمي للشباب: شباب لبنان يصنعون مستقبلهم بنفسهم وإلى عالم التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي در
تقارير نشرة الاخبار
13:23
في اليوم العالمي للشباب: شباب لبنان يصنعون مستقبلهم بنفسهم وإلى عالم التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي در
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المسؤول الاعلامي لحماس في لبنان: الجانب الاسرائيلي لم يرد حتى الآن على مقترحات حماس
تقارير نشرة الاخبار
13:21
المسؤول الاعلامي لحماس في لبنان: الجانب الاسرائيلي لم يرد حتى الآن على مقترحات حماس
0
رياضة
13:19
ذهبيات تاريخية للعرب في أولمبياد باريس... وهكذا أتت نتائج لبنان
رياضة
13:19
ذهبيات تاريخية للعرب في أولمبياد باريس... وهكذا أتت نتائج لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:39
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي
أخبار لبنان
07:39
المديرية العامة للشؤون العقارية: جدول استقبال المراجعات والمعاملات لدى أمانات السجل للأسبوع الحالي
2
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
3
منوعات
16:30
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
منوعات
16:30
حوصرت بطريقة غير متوقعة في أحد المطارات... ما حصل لاحقا مع هذه المرأة كارثي!
4
صحف اليوم
00:46
برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”
صحف اليوم
00:46
برّي لـ”الجمهورية”: البعض يُضيّع وقته إذا كان يعوّل على أن تفضي المعركة الحالية إلى إضعاف “حزب الله”
5
اسرار
23:29
أسرار الصحف 12-8-2024
اسرار
23:29
أسرار الصحف 12-8-2024
6
أخبار لبنان
09:31
بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت
أخبار لبنان
09:31
بلاغ من محافظ بيروت إلى مالكي الشقق السكنية في بيروت
7
صحف اليوم
23:43
حزب الله يتفادى منح إسرائيل الذريعة لقصف مناطق مدنية والضاحية الجنوبية (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:43
حزب الله يتفادى منح إسرائيل الذريعة لقصف مناطق مدنية والضاحية الجنوبية (الأنباء الكويتية)
8
آخر الأخبار
02:23
القناة 12 الإسرائيلية: بن غفير أبلغ نتنياهو أنه سينسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة مع حماس
آخر الأخبار
02:23
القناة 12 الإسرائيلية: بن غفير أبلغ نتنياهو أنه سينسحب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة مع حماس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More