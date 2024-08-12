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بعد العثور على طبيبة ثلاثينية مقتولة ومُغتصبة في أحد مستشفيات الهند... زملاؤها يحتجون وهذا ما قاموا به!

منوعات
2024-08-12 | 12:15
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بعد العثور على طبيبة ثلاثينية مقتولة ومُغتصبة في أحد مستشفيات الهند... زملاؤها يحتجون وهذا ما قاموا به!
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بعد العثور على طبيبة ثلاثينية مقتولة ومُغتصبة في أحد مستشفيات الهند... زملاؤها يحتجون وهذا ما قاموا به!

أوقف الأطباء العاملون في المستشفيات العامة في الهند الاثنين تقديم الرعاية غير العاجلة "إلى أجل غير مسمى"، احتجاجاً على اغتصاب زميلة لهم وقتلها.

وكان عُثر الجمعة على جثة هذه المرأة البالغة 31 عاما، مصابة بجروح متعددة، في مستشفى عام حيث كانت تعمل في مدينة كالكوتا بولاية البنغال الغربية. وقد أكّد تشريح الجثة تعرض الضحية إلى الاغتصاب والقتل.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنّ الشرطة أوقفت رجلاً كان يعمل مساعداً مسؤولاً عن تنظيم الطوابير في المستشفى نفسه حيث كانت تعمل الضحية.

حركة الأطباء في المؤسسات العامة للمطالبة بالعدالة وبتعزيز إجراءات السلامة في أماكن عملهم، انطلقت في كالكوتا قبل أن يتوسّع نطاقها إلى جميع أنحاء البلاد.

وينتشر العنف الجنسي ضد النساء على نطاق واسع في الهند، حيث جرى الإبلاغ عن حوالى 90 حالة اغتصاب يومياً في عام 2022، في بلد هو الأكبر عالمياً لناحية التعداد السكاني مع 1,4 مليار نسمة.

وأبرزت دراسة أجرتها الجمعية الطبية الهندية كذلك أن 75% من الأطباء في الهند تعرضوا للعنف.

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