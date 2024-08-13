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ما عثر عليه هذا الرجل على جدران منزله الجديد مذهل: رسائل مخفية وذكريات مؤثرة وهذه التفاصيل!

منوعات
2024-08-13 | 08:45
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ما عثر عليه هذا الرجل على جدران منزله الجديد مذهل: رسائل مخفية وذكريات مؤثرة وهذه التفاصيل!
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ما عثر عليه هذا الرجل على جدران منزله الجديد مذهل: رسائل مخفية وذكريات مؤثرة وهذه التفاصيل!

ما عثر عليه هذا الرجل على جدران منزله الجديد مذهل: رسائل مخفية وذكريات مؤثرة وهذه التفاصيل!

عثر المالك الجديد لأحد المنازل على رسائل خاصة تركها مالك المنزل الراحل لعائلته على الجدران والتي كان يقوم بكتابتها في كل مرة كان يعيد تصميم المنزل فيها.

وتوفي المالك السابق الذي يدعى جوزيف فيش في عام 2022 تاركاً خلفه رسائل مخفية وذكريات مؤثرة على الجدران في منزله بعد زواج ابنتيه وكان يوقعها دائماً بعبارة "جوزيف كان هنا".

واشترى بن كوسينز وحبيبته جين لاحقاً المنزل الواقع في منطقة كيلمسكوت درايف في قرية والاسي في وقت سابق من هذا العام واكتشفا أثناء إعادة تصميم المنزل الرسائل المخفية وقاما بمشاركتها عبر الإنترنت وتمكنا من العثور على ابنة جوزيف الكبرى إيلين.

وشعرت إيلين بالصدمة عندما اكتشفت أن والدها ترك رسائل مخفية على الجدران  وقالت: "لم أكن أعلم أنه قام بكتابة معلومات عن حياتنا بهذه الطريقة، لقد كان من الرائع معرفة ذلك".

وكشفت إيلين أنها قامت وشقيقتها ببيع المنزل الذي اشتراه والدها الراحل في الثمانينيات هذا العام بعد وفاته وانتقال والدتهما إلى دار المسنين بسبب حاجتها إلى الرعاية بعد معاناتها من مرض ضمور العضلات.

المصدر
 

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