الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بالقلب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
34
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أثناء قيامه بوظيفته... شاب عشريني يواجه نهاية مأساوية!
منوعات
2024-08-13 | 08:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أثناء قيامه بوظيفته... شاب عشريني يواجه نهاية مأساوية!
أثناء قيامه بوظيفته... شاب عشريني يواجه نهاية مأساوية!
توفي شاب، يبلغ من العمر 20 عامًا بشكل مأساوي بعد أن لمس السلك الكهربائي أثناء عمله في ولاية ميسيسيبي، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، توفي جايتون ستالهات، وهو موظف متعاقد في إحدى شركات الطاقة، بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء العمل.
وحدّد الطبيب الشرعي لمقاطعة جيفرسون ديفيس أن الشاب وقع ضحية لحادث مميت أثناء العمل على أعمدة الكهرباء، وكان قد تزوج الأخير العام الفائت.
آخر الأخبار
منوعات
قيامه
بوظيفته...
عشريني
يواجه
نهاية
مأساوية!
التالي
ما عثر عليه هذا الرجل على جدران منزله الجديد مذهل: رسائل مخفية وذكريات مؤثرة وهذه التفاصيل!
"سمعت صراخًا فقفزت لأخلّصها"... ابنة الـ11 سنة ووالدتها تعرضتا للطعن وسط لندن وهذا ما رواه مخلّصهما!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-07-12
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا مجموعة لجنود العدو أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية
آخر الأخبار
2024-07-12
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا مجموعة لجنود العدو أثناء قيامها بأعمال التحصين والتدشيم في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخية
0
منوعات
10:30
خرج من دون علم عائلته... طفل يواجه مصيراً مأساوياً على بعد خطوات قليلة من منزله!
منوعات
10:30
خرج من دون علم عائلته... طفل يواجه مصيراً مأساوياً على بعد خطوات قليلة من منزله!
0
آخر الأخبار
2024-08-10
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: حزب الله قد يهاجم إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري كجزء من الرد المتوقع
آخر الأخبار
2024-08-10
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: حزب الله قد يهاجم إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري كجزء من الرد المتوقع
0
آخر الأخبار
2024-08-10
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة بالاضافة الى اصابة مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية خلال قيامه بواجبه الانساني وقد نقل الجريحان الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة
آخر الأخبار
2024-08-10
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية الثانية على بلدة مجدل سلم أدت إلى إصابة مواطن بجروح طفيفة بالاضافة الى اصابة مسعف في كشافة الرسالة الاسلامية خلال قيامه بواجبه الانساني وقد نقل الجريحان الى مستشفى تبنين الحكومي للمعالجة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:48
"مع الكتكوتة"... الملكة رانيا تخطف القلوب بصورة جديدة مع حفيدتها (صورة)
منوعات
10:48
"مع الكتكوتة"... الملكة رانيا تخطف القلوب بصورة جديدة مع حفيدتها (صورة)
0
منوعات
10:30
خرج من دون علم عائلته... طفل يواجه مصيراً مأساوياً على بعد خطوات قليلة من منزله!
منوعات
10:30
خرج من دون علم عائلته... طفل يواجه مصيراً مأساوياً على بعد خطوات قليلة من منزله!
0
منوعات
09:15
بعد مرور ألفي سنة على وفاتهما... العثور على بقايا بشرية وثروات مادية قد تكشف أمورا تاريخية مهمة! (صور)
منوعات
09:15
بعد مرور ألفي سنة على وفاتهما... العثور على بقايا بشرية وثروات مادية قد تكشف أمورا تاريخية مهمة! (صور)
0
منوعات
08:45
ما عثر عليه هذا الرجل على جدران منزله الجديد مذهل: رسائل مخفية وذكريات مؤثرة وهذه التفاصيل!
منوعات
08:45
ما عثر عليه هذا الرجل على جدران منزله الجديد مذهل: رسائل مخفية وذكريات مؤثرة وهذه التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:46
تفاصيل زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط والتطورات في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
06:46
تفاصيل زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط والتطورات في الداخل الإسرائيلي
0
منوعات
2024-08-11
بعد الانتهاء من تجديد بناء منزلها... تصرّف صادم لشركة التأمين جعل امرأة تواجه نفقات هائلة!
منوعات
2024-08-11
بعد الانتهاء من تجديد بناء منزلها... تصرّف صادم لشركة التأمين جعل امرأة تواجه نفقات هائلة!
0
موضة وجمال
2024-08-08
وسط شائعات انفصالها... كيندال جينر تستمتع بعطلتها الصيفية بإطلالة جذابة (صور)
موضة وجمال
2024-08-08
وسط شائعات انفصالها... كيندال جينر تستمتع بعطلتها الصيفية بإطلالة جذابة (صور)
0
حال الطقس
2024-06-29
انخفاض بدرجات الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل
حال الطقس
2024-06-29
انخفاض بدرجات الحرارة لتعاود الارتفاع الاسبوع المقبل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:14
بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية
أخبار دولية
08:14
بوتين يقاطع حاكم كورسك خلال اعترافه بتقدم القوات الأوكرانية
0
أخبار دولية
07:55
موقف حركة حماس من الجولة الجديدة من المفاوضات...
أخبار دولية
07:55
موقف حركة حماس من الجولة الجديدة من المفاوضات...
0
أخبار دولية
06:46
تفاصيل زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط والتطورات في الداخل الإسرائيلي
أخبار دولية
06:46
تفاصيل زيارة بلينكن إلى الشرق الأوسط والتطورات في الداخل الإسرائيلي
0
أخبار لبنان
06:21
أبو فاعور: حملة اتصالات ديبلوماسية وسياسية كبيرة جدا
أخبار لبنان
06:21
أبو فاعور: حملة اتصالات ديبلوماسية وسياسية كبيرة جدا
0
أخبار دولية
01:12
ترامب خلال مقابلة مع ماسك عبر اكس: طهران لن تهاجم
أخبار دولية
01:12
ترامب خلال مقابلة مع ماسك عبر اكس: طهران لن تهاجم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل في حال إستنفار قصوى
تقارير نشرة الاخبار
13:57
إسرائيل في حال إستنفار قصوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مصرف لبنان قادر على الحفاظ على سعر الدولار إذا توسعت الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل
تقارير نشرة الاخبار
13:26
الإعتداءت الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم... حرش كونين وكفرحمام ودبل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:59
هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة
خبر عاجل
16:59
هزّة أرضية شعر بها سكان معظم المناطق اللبنانيّة
2
آخر الأخبار
17:10
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
آخر الأخبار
17:10
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
3
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:58
إليكم الخيارات البديلة أمام اللبنانيين في حال أغلقت أبواب مطار بيروت
4
أخبار لبنان
17:19
هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان
أخبار لبنان
17:19
هزّة أرضية ضربت سوريا والاردن وشعر بها سكان لبنان
5
آخر الأخبار
17:01
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا
آخر الأخبار
17:01
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب منطقة الأردن وسوريا
6
خبر عاجل
07:33
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
خبر عاجل
07:33
طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 14 الى 18 آب ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها
7
اقتصاد
02:05
إنخفاض بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:05
إنخفاض بأسعار المحروقات
8
أمن وقضاء
08:00
الأمن العام: احذروا هذه الرسائل!
أمن وقضاء
08:00
الأمن العام: احذروا هذه الرسائل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More