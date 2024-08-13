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"مع الكتكوتة"... الملكة رانيا تخطف القلوب بصورة جديدة مع حفيدتها (صورة)

منوعات
2024-08-13 | 10:48
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&quot;مع الكتكوتة&quot;... الملكة رانيا تخطف القلوب بصورة جديدة مع حفيدتها (صورة)
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"مع الكتكوتة"... الملكة رانيا تخطف القلوب بصورة جديدة مع حفيدتها (صورة)

"مع الكتكوتة"... الملكة رانيا تخطف القلوب بصورة جديدة مع حفيدتها (صورة)

نشرت ملكة الأردن رانيا العبدالله صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام جمعتها بحفيدتها الأميرة إيمان والملك عبدالله الثاني.

 

وأرفقت الملكة رانيا الصورة بعبارة: "مع الكتكوتة" والتي ظهرت فيها وهي تحمل حفيدتها الأميرة إيمان بين ذراعيها أثناء جلوسها مع الملك عبدالله.

 

والجدير ذكره أن ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة الحسين رزقا بطفلتهما الأولى الأميرة إيمان في الثالث من آب وذلك بحسب ما أعلن بيان الديوان الملكي الأردني.

 
 

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