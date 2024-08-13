كانت برفقة والدتها... فتاة تتعرض لحادثة مروعة أثناء إجازة في بريطانيا: هذا ما فعله بها أحد الأجانب!

استمعت محكمة بريطانية إلى تفاصيل حادثة مروعة تعرضت فيها فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا للطعن ثماني مرات أثناء قضاء إجازتها مع والدتها في منطقة ليستر سكوير بلندن.

ووفق موقع "ديلي ميل"، ستحتاج الفتاة إلى جراحة تجميلية بسبب الإصابات التي لحقت بها إثر تعرضها للهجوم على يد إيوان بينتارو، البالغ من العمر 32 عامًا.

بحسب التقارير، قام بينتارو وهو مواطن روماني بلا إقامة ثابتة، بوضع الفتاة في وضعية "قفل الرأس" الدفاعية قبل أن يباشر بطعنها، إلى أن تدخل الحاضرون وتمكنوا من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة التي ألقت القبض عليه.

أما بالنسبة للفتاة، فأصيبت بجروح خطيرة في وجهها وكتفها ومعصمها وعنقها خلال "الهجوم العشوائي" الذي وقع في الساعة 11:34 صباحًا في منطقة سياحية وسط لندن، بينما كانت والدتها البالغة من العمر 34 عامًا بجانبها.

وتم حبس بينتارو احتياطياً إلى حين مثوله أمام محكمة أولد بيلي في 10 أيلول.

الجدير بالذكر أن بينتارو لديه طفل يبلغ من العمر أربع سنوات يعيش في مانشستر، وهو يعيش حاليًا بلا مأوى.