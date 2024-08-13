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وفاة الملياردير النمساوي ريتشارد لوغنر بعد شهرين من زواجه السادس

منوعات
2024-08-13 | 14:31
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وفاة الملياردير النمساوي ريتشارد لوغنر بعد شهرين من زواجه السادس
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وفاة الملياردير النمساوي ريتشارد لوغنر بعد شهرين من زواجه السادس

توفي رجل الأعمال والملياردير النمساوي ريتشارد لوغنر عن عمر يناهز 91 عامًا، وذلك بعد شهرين فقط من دخوله القفص الذهبي مع زوجته السادسة، البالغة من العمر 42.  

وعرف لوغنر بإقامة علاقات مع العديد من الشخصيات الشهيرة، مثل كيم كارداشيان، وجين فوندا، وباميلا أندرسون، وغولدي هاون، الذين حضروا حفله الشهير في أوبرا فيينا على مر السنين.

ووفقًا لموقع Page Six، وافته المنية يوم الاثنين، 12 آب، في فيلته في فيينا بعد معاناته من مشاكل صحية متعددة، وإجراء عملية جراحية في الأشهر الأخيرة.

وتفاعل العديد مع خبر وفاته، بما في ذلك مستشار البلاد كارل نيهامر، الذي عبر عن حزنه عبر منصة X (تويتر سابقًا). وشارك نيهامر صورة تجمعهما مع بريسيلا بريسلي، ووصف لوغنر بأنه "رجل أعمال ناجح وشخصية استثنائية"، مشيرًا إلى أنه "كان يمثل النمسا بفخر واعتزاز". وختم قائلًا: "فليرقد بسلام"

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