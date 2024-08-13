مذيع طقس يتعرض لنوبة ذعر أثناء البث المباشر: "سأحتاج إلى التوقف" (فيديو)

اضطر مذيع طقس أسترالي، نيت بيرن، إلى وقف بثه المباشر صباح الثلاثاء، بعدما تعرض لنوبة ذعر أثناء تقديمه النشرة الجوية.

خلال برنامج "ABC News Breakfast" وعند حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، كان بيرن في منتصف تقديمه للنشرة عندما توقف فجأة عن الكلام.

بصوتٍ مرتجف، قال للمشاهدين: "سأحتاج إلى التوقف لثانية". وأوضح قائلاً: "بعضكم قد يعرف أنني أحيانًا أتعرض لنوبات ذعر، وهذا يحدث الآن".

طلب بيرن من زميلته، ليزا ميلار، تولي البث، وعادت الكاميرا بسرعة إليها بينما تعافى بيرن خارج الكاميرا.

لاحقًا، عاد بيرن إلى البرنامج واعتذر للمشاهدين عن الانقطاع، قائلاً: "آسف إذا سببت القلق لأي شخص". بينما علق زميله مايكل رولاند مازحًا بأنه كان قلقًا فقط لأنه قد يضطر إلى تقديم الطقس بدلاً منه.