"غسول الوجه جعل رائحة وجهي كريهة"... مفاجأة صادمة قلبت حياة هذه السيدة: ماذا حصل؟

حذرت سيدة أسترالية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك، من تخزين المنتجات المخصصة للعناية بالبشرة في الحمام بعدما اكتشفت أن السبب وراء رائحة وجهها الكريهة هو وجود العفن داخل زجاجة غسول الوجه الخاص بها.

وفي التفاصيل، لاحظت ديانا هاسلر وجود رائحة كريهة وغير مألوفة في زجاجة غسول الوجه الخاص بها، فقامت بفتحها ووجدتها مليئة بالعفن.

واستخدمت هاسلر المنتج المذكور لمرات عدّة قبل ملاحظتها وجود العفن فيه، الأمر الذي جعلها تقوم بفحصه يومياً.

وتفاعل المستخدمون مع المقطع بشكل كبير وشاركوا قصصهم المماثلة بينما حاول البعض الآخر تحليل سبب وجود العفن في المنتج.

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