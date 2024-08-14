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بعد معاناة طويلة مع حب الشباب... شابة تعتمد حيلة طبيعية والنتيجة مذهلة!
منوعات
2024-08-14 | 13:30
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بعد معاناة طويلة مع حب الشباب... شابة تعتمد حيلة طبيعية والنتيجة مذهلة!
بعد معاناة طويلة مع حب الشباب... شابة تعتمد حيلة طبيعية والنتيجة مذهلة!
تحدثت شابة ثلاثينية عن معاناتها مع حب الشباب وشاركت السر الذي ساعدها على التخلص من هذه المشكلة التي عانت منها مطولا.
وفي التفاصيل، قالت الشابة لموقع "
ذا صن
" الالكتروني، أن شاي النعناع ساعدها على معالجة حب الشباب والبثور والحصول على بشرة نقية، إذ قالت إنها تشعر اليوم بالامتنان والفرح بسبب النتيجة.
كذلك، شرحت الشابة أن شرب الشاي بشكل منتظم أدى إلى تحسن حالة بشرتها بنسبة 70% على الأقل.
وروت الشابة أن القرار أتى بالتزامن مع بحثها مطولا عن طرق طبيعية لعلاج حب الشباب وذلك بعد فشل الأدوية المصنعة في التخلص من البثور الموجودة على خط فكها، رقبتها وخديها.
وفي هذا السياق، بدأت الشابة في شرب كوبًا من شاي النعناع مرة أو مرتين يوميًا ولاحظت نتائج فورية، كونها قرأت أنه يمتلك تأثيرات مضادة للأندروجين، الالتهابات، البكتيريا ومضادات الأكسدة.
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