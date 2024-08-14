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في القطب الشمالي الكندي... رجل يواجه هجومًا عنيفًا عواقبه وخيمة!

في القطب الشمالي الكندي... رجل يواجه هجومًا عنيفًا عواقبه وخيمة!







وفي التفاصيل، أصدرت شركة ناسيتوك كوربوريشن بيانًا أكّدت فيه ببالغ الحزن وقوع حادث مأساوي في أحد مواقع عملها في جزيرة بريفورت.



كذلك، لم يتم الكشف عن الأحداث التي أدت إلى الهجوم ويجري التحقيق في الحادث. تعرّض عامل في محطة رادار نائية لهجوم مروع من قبل اثنين من الدببة القطبية في شمال كندا، ما أدى إلى وفاته على الفور، وفق ما نقل موقع " People " البريطاني.وفي التفاصيل، أصدرت شركة ناسيتوك كوربوريشن بيانًا أكّدت فيه ببالغ الحزن وقوع حادث مأساوي في أحد مواقع عملها في جزيرة بريفورت.كذلك، لم يتم الكشف عن الأحداث التي أدت إلى الهجوم ويجري التحقيق في الحادث.