الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رجل يستفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما فعله بلبوة! (فيديو)
منوعات
2024-08-14 | 15:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رجل يستفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما فعله بلبوة! (فيديو)
رجل يستفز رواد مواقع التواصل الاجتماعي... هذا ما فعله بلبوة! (فيديو)
أظهر مقطع فيديو سائقًا أثناء محاولته تجاوز 3 لبؤات عند عبورها الطريق السريع في الهند، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، توقفت معظم الشاحنات على الطريق عند الحدود الواقعة بين ساتارا وأوليفانتس بسبب مرور مجموعة من اللبؤات، ولكن أحد السائقين نفذ صبره بسرعة وحاول تجاوزها ولكنه اصطدم بأحدها من الخلف.
وقال متحدث باسم متنزه كروغر الوطني إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفعل متعمدًا، لكن السائق دفع غرامة مالية بسبب ما قام به.
آخر الأخبار
منوعات
يستفز
مواقع
التواصل
الاجتماعي...
بلبوة!
(فيديو)
التالي
"غسول الوجه جعل رائحة وجهي كريهة"... مفاجأة صادمة قلبت حياة هذه السيدة: ماذا حصل؟
حدث عظيم... ولادة أول سلحفاة عملاقة مهددة بالإنقراض في فرنسا (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-12
"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)
فنّ
2024-08-12
"عادل إمام في موسكو"... لقطة طريفة تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي! (صورة)
0
منوعات
2024-07-18
حفيدة ترامب تغزو مواقع التواصل بين ليلة وضحاها... ما قالته عن جدها خطف القلوب: هل تدخل عالم السياسة؟! (فيديو)
منوعات
2024-07-18
حفيدة ترامب تغزو مواقع التواصل بين ليلة وضحاها... ما قالته عن جدها خطف القلوب: هل تدخل عالم السياسة؟! (فيديو)
0
فنّ
2024-07-09
بعد صفعه أحد معجبيه... فيديو جديد لمحمد رمضان يشعل مواقع التواصل: ما القصة؟ (فيديو)
فنّ
2024-07-09
بعد صفعه أحد معجبيه... فيديو جديد لمحمد رمضان يشعل مواقع التواصل: ما القصة؟ (فيديو)
0
فنّ
2024-07-06
فيديو عفوي لنجوى كرم يشعل مواقع التواصل... والجمهور: "أحلى نجوى فيكي يا دنيا" (فيديو)
فنّ
2024-07-06
فيديو عفوي لنجوى كرم يشعل مواقع التواصل... والجمهور: "أحلى نجوى فيكي يا دنيا" (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:46
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
منوعات
15:46
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
0
منوعات
14:00
في القطب الشمالي الكندي... رجل يواجه هجومًا عنيفًا عواقبه وخيمة!
منوعات
14:00
في القطب الشمالي الكندي... رجل يواجه هجومًا عنيفًا عواقبه وخيمة!
0
منوعات
13:30
بعد معاناة طويلة مع حب الشباب... شابة تعتمد حيلة طبيعية والنتيجة مذهلة!
منوعات
13:30
بعد معاناة طويلة مع حب الشباب... شابة تعتمد حيلة طبيعية والنتيجة مذهلة!
0
منوعات
10:30
ما فعله هذا الرجل مروّع: أجبر ابنه على تناول البنزين بالقوة وهذا ما حصل!
منوعات
10:30
ما فعله هذا الرجل مروّع: أجبر ابنه على تناول البنزين بالقوة وهذا ما حصل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
15:46
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
منوعات
15:46
عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!
0
آخر الأخبار
15:33
الوكالة الوطنية: سقوط قذيفتين على محيط مجرى نهر الليطاني
آخر الأخبار
15:33
الوكالة الوطنية: سقوط قذيفتين على محيط مجرى نهر الليطاني
0
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
عمرها أكثر من 4 آلاف سنة... أسرار مخبأة خلف ألواح بابل والمفاجأة بتنبؤات مرعبة تحصل اليوم!
علوم وتكنولوجيا
2024-08-13
عمرها أكثر من 4 آلاف سنة... أسرار مخبأة خلف ألواح بابل والمفاجأة بتنبؤات مرعبة تحصل اليوم!
0
آخر الأخبار
2024-08-12
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
آخر الأخبار
2024-08-12
مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي: هزة ارضية مركزها قرب حمص في سوريا شعر بها سكان لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
14:23
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
أمن وقضاء
14:23
شهيد وجرحى منهم في حال حرجة اثر غارة مرجعيون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
تقارير نشرة الاخبار
14:06
بعد انتهاء الألعاب الأولمبية... إليكم الإستحقاقات التي تنتظر ماكرون
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح
تقارير نشرة الاخبار
14:01
فعاليات Summer In Action متواصلة في فاريا - شبروح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف
تقارير نشرة الاخبار
13:57
محادثات لوقف إطلاق النار في السودان إنطلقت في جنيف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني
تقارير نشرة الاخبار
13:53
التوغل الأوكراني في كورسك الروسية مستمر لأسبوعه الثاني
0
رياضة
13:38
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة
رياضة
13:38
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يواصل روزنامة سباقاته ويطلق مبادرات جديدة
0
رياضة
13:35
ليتيسيا عون... إستقبال في صالون الشرف لمطار بيروت
رياضة
13:35
ليتيسيا عون... إستقبال في صالون الشرف لمطار بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الحكومة في حال إنعقاد دائم لمواجهة التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:32
الحكومة في حال إنعقاد دائم لمواجهة التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
06:42
قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل
أمن وقضاء
06:42
قضيّة الجثث الخمس في كفرشيما تابع... وصيّة بدفن الميت في المنزل
2
أمن وقضاء
03:22
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
أمن وقضاء
03:22
قتل صديقه ورماه في بحر شكا... هكذا كشفت "المعلومات" ملابسات الجريمة
3
أمن وقضاء
02:14
جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام
أمن وقضاء
02:14
جديد قضية الجثث الخمس في كفرشيما: اعتراف خريستو الفتى ان شقيقه توفي منذ 10 أيام
4
فنّ
07:24
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)
فنّ
07:24
بعد قرار منعها من العمل في مصر... هيفاء وهبي تخرج عن صمتها وترد! (صورة)
5
خبر عاجل
09:32
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني
خبر عاجل
09:32
مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش اللبناني
6
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
أخبار لبنان
07:26
إليكم رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 18 إلى 21 آب 2024
7
أخبار لبنان
11:26
وفاة الوزير السابق جورج قرم
أخبار لبنان
11:26
وفاة الوزير السابق جورج قرم
8
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
تقارير نشرة الاخبار
13:31
خمس جثث في كفرشيما لوالد وأربعة أشقاء... شقيق منتحر وآخر مقتول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More