0min

عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!

عن طريق الخطأ... عمل تخريبي ينعكس بطريقة غير متوقعة على منفذيه!



أشعل رجل النار في نفسه عن طريق الخطأ أثناء محاولته إشعال أحد المحلات التجارية، وفق ما نقل موقع



وفي التفاصيل، أظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها الشرطة اللحظات التي اندلعت فيها النيران في وجه رجل مقنّع في كندا، وذلك بعد تحطيمه الزجاج وسكبه مادة قابلة للاشتعال داخل المتجر وذلك بمساعدة رجل آخر.



وبعد اندلاع الكارثة بشكل عكسي، اشتعل جسد الرجل وألقى نفسه على الأرض، وبدأ الأخير بالتدحرج على ظهره في محاولة منه لإخماد النيران.



ويُذكر أنه لم يتم إلقاء القبض على الرجلين حتى الآن.



وقالت الشرطة إن الرجل يتراوح عمره بين 40 و50 سنة أما شريكه فكان شابا عشرينيا، وناشدت المواطنين للتعاون معها في جمع المعلومات بهدف الحصول على المزيد من التفاصيل. ذا صن " الالكتروني.وفي التفاصيل، أظهرت لقطات كاميرات المراقبة التي نشرتها الشرطة اللحظات التي اندلعت فيها النيران في وجه رجل مقنّع في كندا، وذلك بعد تحطيمه الزجاج وسكبه مادة قابلة للاشتعال داخل المتجر وذلك بمساعدة رجل آخر.وبعد اندلاع الكارثة بشكل عكسي، اشتعل جسد الرجل وألقى نفسه على الأرض، وبدأ الأخير بالتدحرج على ظهره في محاولة منه لإخماد النيران.ويُذكر أنه لم يتم إلقاء القبض على الرجلين حتى الآن.وقالت الشرطة إن الرجل يتراوح عمره بين 40 و50 سنة أما شريكه فكان شابا عشرينيا، وناشدت المواطنين للتعاون معها في جمع المعلومات بهدف الحصول على المزيد من التفاصيل.