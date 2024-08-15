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خرج في نزهة مع كلبه ثم وقعت الفاجعة... مشادة كلامية كادت أن تودي بوالد نجم كرة قدم وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-08-15 | 05:04
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خرج في نزهة مع كلبه ثم وقعت الفاجعة... مشادة كلامية كادت أن تودي بوالد نجم كرة قدم وهذه التفاصيل!
تعرّض والد النجم الشاب لمنتخب إسبانيا وبرشلونة لامين جمال لعملية طعن نقل على إثرها الى المستشفى بحالة متقدمة لكن مستقرة، حسب ما أفادت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية في وقت متأخر من الأربعاء.
وطُعن منير النصراوي مرات عدة في موقف للسيارات في ماتارو بعد مشادة مع بعض الرجال أثناء نزهة مع كلبه في عملية ثأرية حسب ما زُعم، وفقا لما أفاد التقرير مستندا الى "مصادر رسمية مطلعة على الحادث".
ولم تؤكد الشرطة الإقليمية الكاتالونية المسؤولة عن التحقيق في الحادث علناً ولم ترد على محاولات وكالة فرانس برس الحصول على معلومات.
وذكرت صحيفة "لا فانغارديا" انّه تم اعتقال اكثر من شخص على خلفية الحادث.
ووقع الهجوم في حي روكافوندا في ماتارو، على بعد حوالى 30 كيلومترًا شمال برشلونة، حيث نشأ جمال وحيث لا يزال والده وجدته يعيشان.
ويحتفل إبن الـ 17 عاما بتسجيل الاهداف من خلال إشارة تدل الى الرقم "304" بيديه، في إشارة الى الرمز البريدي للحي الكتالوني.
وخاض جمال مشاركته الرسمية الاولى على المستوى الاحترافي مع برشلونة بعمر الـ 15، ونجح سريعا في فرض نفسه على الساحة الدولية من خلال مساعدة إسبانيا على إحراز لقب كأس أوروبا 2024 هذا الصيف.
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