بعد مرور أيام على الهزة الأرضية... العالم الهولندي يحذّر سكان هذه الدول: "ابقوا في حالة تأهب"! (فيديو)

بعد مرور أيام على الهزة الأرضية... العالم الهولندي يحذّر سكان هذه الدول: "ابقوا في حالة تأهب"! (فيديو)





ذكّرت الهزة الأرضية التي ضربت سوريا قبل أيام والتي وصلت تردداتها إلى لبنان والأردن، الناس بالزلزال الكارثي الذي ضرب تركيا في السابق، وتزايد القلق بعد تغريدة نشرها العالم الهولندي فرانك هوغربيتس.



وفي التفاصيل، توقع هوغربيتس من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس حدوث زلزال كبير في المنطقة قريبا، كما أنه قام بتحديد تواريخ معينة على أنها الأكثر خطورة.



وكتب هوغربيتس في التغريدة "كونوا على تأهب مع اقترابنا من يومي 18 و19 آب، لاحتمال حصول زلزال كبير"، وأضاف أنه على سكان كريت، اليونان، جزر الدوديكانيز، بحر إيجه ومرمرة البقاء في حالة تأهب، لأن قوة الزلزال قد تصل إلى 7 درجات على مقياس ريختر.



وفي هذا السياق، تابع هوغربيتس الشرح في التغريدة لافتا إلى أنه "من المحتمل أن يقع الزلزال بين يومي 20 و23 آب، بالإضافة إلى احتمال حدوث هزة قوية بين 15 و16 آب".



وتعقيبًا على تغريدة العالم الهولندي، أشار الأكاديمي التركي وخبير الزلازل المعروف ناجي غورور إلى أن القيام بأبحاث ودراسات عدة، لا يتيح إمكانية تحديد توقيت أي زلزال أو هزّة أرضية بشكل دقيق".