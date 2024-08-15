ما حصل مع هذه المرأة مرعب: هكذا دمرت حقن التنحيف صحتها!

دخلت امرأة من ويلز في المملكة المتحدة إلى المستشفى بعدما قامت بشراء حقن الأوزمبيك عبر فيسبوك والتي جعلتها تتقيأ الدم.

وفي التفاصيل، اشترت جودي جونز الحقن بعد مشاركتها في لعبة الروليت الروسية الشهيرة على فيسبوك الشهر الفائت من أجل انقاص وزنها.

وتواصلت جونز مع أحد خبراء التجميل وطلبت شراء 4 حقن، ودفعت 20 جنيهاً استرلينياً مقابل كل حقنة.

وعانت جونز من ألم مبرح بعد إجراء الحقنة الثانية في 25 تموز الفائت وبدأت تتقيأ الدم، الأمر الذي تسبب بعدم قدرتها على النهوض من السرير.

واستمرت جونز بالتقيؤ لمدة يومين، الأمر الذي دفع بابنتها البالغة من العمر 18 عاماً إلى استدعاء سيارة الإسعاف.

ومن جهتها، قالت جونز إنها أجرت فحوصات دم شاملة بسبب قلق الأطباء بشأن كليتها، مضيفةً أن مستوى السكر لديها انخفض بشكل خطير.

وكشفت جونز أيضاً أن المشاكل التي تعاني منها في عمودها الفقري تمنعها من ممارسة التمارين الرياضية، ما جعلها تلجأ إلى حقن الأوزمبيك لإنقاص وزنها.

وقالت جونز إنها نادمة على استخدام حقن الأوزمبيك وتشعر بأنها محظوظة حقاً لأنها على قيد الحياة.

وحثت جونز الأشخاص الراغبين بشراء هذه الحقن بالتوجه إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية حصراً للحصول عليها.

المصدر