في لحظة مذهلة... طفلة تستعرض مهاراتها الرياضية المميزة: قوتها فاجأت الجميع (فيديو)

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو أظهر طفلة صغيرة وهي تتأرجح من دون عناء قبل أن تسقط في حفرة مليئة بالقطع الإسفنجية.

وظهرت الطفلة التي تُدعى ريغلين بروفو وهي تتأرجح 5 مرات من دون توقف قبل سقوطها في الحفرة في حديقة الترامبولين في فيرجينيا بيتش في الولايات المتحدة.

وقالت إيمي، والدة الطفلة، إن ريغلين بكت للحظة لكنها عادت وابتسمت مجدداً بعد إخراجها من الحفرة.

ولفتت إيمي إلى أن شغف ابنتها بالجمباز بدأ باللعب على "الترامبولين" في منزلها، مضيفةً: "نأمل أن تصبح لاعبة جمباز ناشئة وأن تكون مثل سيمون بايلز".

وأشاد المستخدمون بمهارات الطفلة ووصفوها بـ "الشجاعة والقوية"، آملين أن تصبح لاعبة أولمبية في المستقبل.

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