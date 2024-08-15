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غرقت وعلى متنها أحد الناجين من كارثة "التيتانيك"... سفينة بريطانية تذهل الباحثين في قاع البحر!

منوعات
2024-08-15 | 12:30
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غرقت وعلى متنها أحد الناجين من كارثة &quot;التيتانيك&quot;... سفينة بريطانية تذهل الباحثين في قاع البحر!
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غرقت وعلى متنها أحد الناجين من كارثة "التيتانيك"... سفينة بريطانية تذهل الباحثين في قاع البحر!

غرقت وعلى متنها أحد الناجين كارثة "التيتانيك"... سفينة بريطانية تذهل الباحثين في قاع البحر!

اكتشف فريق من اليونان سفينة بريطانية تعرضت لصاروخ طربيد في الحرب العالمية الأولى وكان على متنها أحد الناجين من حادثة غرق سفينة تيتانيك في بحر إيجة.

وفي التفاصيل، تم بناء هذه السفينة التي حملت اسم "SS Arcadian" لتكون سفينة عابرة للمحيطات والتي استأجرتها البحرية البريطانية في عام 1915 قبل غرقها في 15 نيسان 1917.

وعثر الفريق اليوناني على حطام السفينة بعد أكثر من قرن من الزمن في جنوب شرق جزيرة سيفنوس السيكلادية.

وقال قائد الفريق كوستاس ثوكتاريدس: "كان الشعور الرئيسي هو الإثارة، لقد قرأنا لفترة طويلة هذه القصة المثيرة التي تحتوي على العديد من الجوانب الرائعة ثم رأينا صورتها في قاع البحر".

وغرقت السفينة المذكورة والتي كانت متجهة من سالونيك في اليونان إلى الإسكندرية في مصر بعدما أصيبت بصاروخ طربيد، الأمر الذي أدى إلى غرق بعض ركابها ونجاة البعض الآخر ومن بينهم توماس ثريلفال الذي نجا من حادثة غرق سفينة تيتانيك.

وكشف الفريق أنه لم يتم العثور على أي بقايا أو قطع أثرية شخصية على متن السفينة التي تم استكشافها باستخدام ROV وهي مركبة تعمل عن بعد.

المصدر
 

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