تعبيراً عن تنوّع المدينة... سجادة زهور ضخمة تزين الساحة الكبرى في بروكسل

زينت سجادة ضخمة مصنوعة من الزهور ساحة غراند بلاس الكبرى في وسط العاصمة البلجيكية بروكسل كما جرت العادة كل سنتين على مدار الأعوام الخمسين المنصرمة، وفق وكالة "فرانس برس".لكنّ نسخة 2024 ابتعدت عن الأنماط الهندسية التقليدية المألوفة، إذ عُهد بتصميمها إلى فنانة شارع عبّرت عن تنوع شوارع المدينة.واستُكمِل اليوم الخميس إنجاز هذه السجادة العملاقة التي تتكون من 500 ألف زهرة اضاليا من بلجيكا، ويبلغ مقاسها 70 × 24 مترا، وشارك في المهمة عشرات المتطوعين الذين عملوا ساعات عدة تحت أشعة الشمس.وشرحت الفنانة أوسيانّ كورنيّ من مدينة لييج لوكالة فرانس برس أن "درج الأمر على أن تكون سجادة الزهور كلاسيكية جدا وزاخرة بالعادات لكننا أردنا كسر هذا التقليد".وأضافت "أردتها تعبيرا عن التنوع الذي تتميز به بروكسل، عن كل هذه الأحياء التي تتسم بهويتها الخاصة لكنّ بعضها يتواصل مع بعض بطريقة عضوية وطبيعية جدا". وشرحت أنها استوحت من جذمور النبات للتعبير عن هذا الترابط الذي ترى فيه "سحر بروكسل".ويتوقع أن يدوم هذا العمل السريع الزوال أربعة أيام في ساحة بروكسل الشهيرة ما لم تطرأ أمطار ورياح.