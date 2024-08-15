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بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!

منوعات
2024-08-15 | 15:00
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بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
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بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!

بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!

ضبطت امرأة زوجها خلال شهر عسلهما وهو يقوم بمراسلة امرأة أخرى تعرفا إليها خلال رحلتهما سوياً، الأمر الذي دفعها إلى التفكير بالإنفصال عنه.

 

وكتبت المرأة في منشور عبر حسابها على موقع ريديت: "كتب زوجي بعض التعليقات على منشوراتها وأخبرني أنه كان يشاهد قصصها المصورة"، مضيفةً أن زوجها يهتم بوسائل التواصل الإجتماعي كثيراً.

 

وشعرت المرأة بالقلق بعد عدم عثورها على المحادثات التي جرت بين زوجها وصديقتهما الجديدة وخاصةً بعدما قال لها إنه راسلها مرات عدّة بشكل مؤدب.

 

وتابعت: "لقد حاول أولاً القول إنه لم يحذف الرسائل لكنه اعترف بالنهاية بعد شعوره بالتوتر وهذا ما جعلني أفقد الثقة به".

 

وتفاعل المستخدمون بشكل كبير مع منشور المرأة وطلبوا منها إنهاء زواجها الآن واعتقدوا أن الرسائل التي أرسلها كانت "غير بريئة" لأنه قام بحذفها لاحقاً.

 

وقال الكثيرون إن سلوك الزوج المشبوه في هذه المرحلة المبكرة من الزواج لم يكن سوى علامة سيئة على أشياء كثيرة قادمة، ونصحها البعض الآخر بخداع زوجها للحصول على اعتراف جديد منه.

 

المصدر

 

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