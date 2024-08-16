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بين رقية وعباس: مؤثرة عراقية في قبضة قوى الأمن... تارة تظهر على شكل أنثى وتارة أخرى على هيئة ذكر!
منوعات
2024-08-16 | 09:25
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بين رقية وعباس: مؤثرة عراقية في قبضة قوى الأمن... تارة تظهر على شكل أنثى وتارة أخرى على هيئة ذكر!
بين رقية وعباس: مؤثرة عراقية في قبضة قوى الأمن... تارة تظهر على شكل أنثى وتارة أخرى على هيئة ذكر!
تم إلقاء القبض على العراقية "رقية رحيم"، والتي عُرفت باسم "عباس الركابي" بتهمة صناعة المحتوى ذات المستوى الهابط.
وفي التفاصيل، استدعى القضاء العراقي رحيم للتحقيق معها بشأن المحتوى الذي تروج له دائما عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كذلك، قالت مصادر قضائية إن رحيم تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي تارة على شكل أنثى وتارة أخرى على هيئة ذكر، كما أنها استخدمت سيارة حكومية ونادت باستخدام جهاز لاسلكي في الطريق العام.
وظهرت رحيم مؤخرا في مقطع فيديو فاضح حيث عرّت الجزء الأعلى من جسدها، ما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
ويُذكر أن "عباس الركابي" شخصية معروفة على منصة تيك توك تثير علامات استفهام حول هويتها الجنسية.
المصدر
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