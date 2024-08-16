قضية غريبة... بلجيكية تدّعي الاعتداء عليها في باكستان: ما اكتشفته الشرطة كان صادماً! (صورة)

ادعت سائحة أنها تعرضت للاختطاف في باكستان وتم اغتصابها جماعيًا على مدى خمسة أيام قبل أن يتم إلقاؤها في الشارع مقيدة اليدين والساقين.

وعُثر على السيدة البالغة من العمر 28 عامًا ملقاة في أحد شوارع إسلام آباد، وتُظهر الصور أن يديها كانتا مربوطتين خلف ظهرها وكاحليها موصولين ببعضهما البعض.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، أفادت المرأة بأن الرجال الذين اعتدوا عليها ألقوا بها من سيارة في أحد شوارع المدينة، حيث عثر عليها المارة وقاموا بإبلاغ الشرطة. تم نقل المرأة إلى المستشفى، حيث قالت إنها سائحة بلجيكية وقد أقامت في باكستان لمدة ستة أشهر.

وفي إطار التحقيقات، ألقت الشرطة القبض على رجل وقامت بتفتيش شقته. ومع ذلك، عندما تواصل المحققون مع السفارة البلجيكية للتحقق من هويتها كسائحة، أفادت السفارة بأنها لا تملك أي سجلات تثبت وجودها في باكستان.

كما أصدرت وكالة الأمن الفيدرالية الباكستانية (FIA) بيانًا مماثلًا، مؤكدة أنه لا يوجد لديهم أي معلومات حول دخول هذه المرأة إلى البلاد.