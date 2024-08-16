الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نارين بيوتي تعلن عن إصابتها بمرض في الدماغ... وبهذه الطريقة نشرت الخبر! (صور)

منوعات
2024-08-16 | 13:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نارين بيوتي تعلن عن إصابتها بمرض في الدماغ... وبهذه الطريقة نشرت الخبر! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نارين بيوتي تعلن عن إصابتها بمرض في الدماغ... وبهذه الطريقة نشرت الخبر! (صور)

كشفت اليوتيوبر نارين بيوتي في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أنها تمرّ حالياً في مرحلة صحية صعبة.

وأعلنت نارين بيوتي: "اليوم اخدت قرار اني شارك معكم جزء من حياتي بالفترة الأخيرة و سبب ظهوري القليل على السوشيال ميديا الي انتو مالكم متعودين عليه بس صدقوني احيانا الظروف بتكون اكبر مننا."

وأضافت: "من فترة تعبت صحتي و حسيت انه في شي غلط بجسمي ف رحت اعمل فحوصات عامة و ما كنا نعرف السبب للتعب الجسدي لبين ما قررنا نعمل رنين مغناطيسي للدماغ، واكتشفنا انه كان في عندي ٣ نقط بيض على الدماغ بأحجام مختلفة و حاليا رح أخوض رحلة لمدة سنتين لحتا أتابع مع الدكتور لنتأكد انه ماله مرض مناعي و انشالله خير".

وختمت المنشور بالقول: "نصيحة: إذا حسيتوا شي غلط بجسمكن لا تتجاهلوه لانه صدقوني جسمكم بيحكي معكن و انتبهوا ل صحتكم الجسدية و النفسية".

ويتضمن المنشور صورة "سيفلي" لها في المستشفى، إلى جانب صورة الأشعة للدماغ. كما نشرت نارين بيوتي فيديو لها تتمايل على ألحان أغنية مرتديةً لباس المرضى في المستشفى.

آخر الأخبار

منوعات

نارين بيوتي

يوتيوبر

مرض

الدماغ

مستشفى

مشكلة صحية.

LBCI التالي
بكت لساعات بسبب آلامها... حالة صحية شائعة تصيب ابنة الـ3 سنوات والحل كان بسيطًا!
بعد عودتها من شهر العسل... امرأة تخطط للإنفصال عن زوجها والسبب صادم!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-07-02

الصحة العالمية: المرضى والعاملون أخلوا مستشفى غزة الأوروبي بعد أوامر إسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-02

مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: المرضى بمستشفى غزة الأوروبي قرروا المغادرة بعد أوامر الإخلاء الإسرائيلية

LBCI
أمن وقضاء
14:38

مركز عمليات طوارىء الصحة: القصف على الخيام أدى إلى إصابة مواطن بجروح إستدعت نقله إلى المستشفى

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-15

مريض بحاجة ماسّة لبلاكيت دم من فئة A+ في مستشفى حمود للتبرّع الرجاء الاتصال على الرقم 70408235

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:45

وفاة الأميرة السعودية نوف بنت ناصر بن عبد العزيز آل سعود

LBCI
منوعات
13:45

بلبلة خلال رحلة جوية... رفضت وضع حقيبة يدها الفاخرة على الأرض: وهذا ما حصل بها!

LBCI
منوعات
10:57

خلع ملابسه واتجه نحو بقرة... ما حاول سائح فعله صدم سكان تايلند (فيديو)

LBCI
منوعات
10:05

"أسوأ كابوس لكلّ أم"... سيدة تتحدث عن اللحظة الّتي كشفت فيها ابنتها المراهقة تعرضها للاغتصاب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
15:00

بعد غياب... يوري مرقدي يطلق جديده: "شوغر دادي" (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
17:23

الخارجية القطرية: الوسطاء عازمون على مواصلة مساعيهم لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الرهائن وإدخال المساعدات

LBCI
أخبار دولية
11:54

حماس ترفض "شروطا جديدة" في الاتفاق المقترح في الدوحة

LBCI
أخبار لبنان
14:33

"التيار" ردا على جعجع: لا جحيم صنعته الا انت

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
13:50

٣٤ ركلة ترجيحية في مباراة واحدة ضمن تصفيات الدوري الأوروبي لكرة القدم

LBCI
رياضة
13:49

زحلة تستقبل بطولة لبنان للسباحة رغم كل الظروف الصعبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

في الفن... تعريب الموسيقى الأجنبية يخطف قلوب الأجانب

LBCI
أمن وقضاء
13:42

كاد أن يبيع عقارًا نصبًا واحتيالًا بمليون و٦٠٠ ألف دولار

LBCI
أمن وقضاء
13:38

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

دعم التطويع في الجيش بمليار دولار ينتظر عودة الإستقرار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اسرائيل تتفوق استخباريا بالبنى التحتية الفضائية والارضية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مع انتهاء المفاوضات في الدوحة... احتدام الصراع في جبهتين داخليتين لاسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ميدالية من الـCIA لصاحب الدور الأبرز بالمفاوضات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:19

هزة خفيفة شعر بها سكان بعض المناطق اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
06:44

فاليري أبو شقرا تنعى مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق: "قلبي مكسور" (صورة)

LBCI
موضة وجمال
06:18

عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)

LBCI
اقتصاد
02:08

إنخفاض في اسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
04:22

حزب الله ينشر مقطعاً مصوراً يظهر منشأة لاطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 4"

LBCI
أخبار دولية
16:52

هاغاري: هذه هي تفاصيل حادث جيت في الضفة الغربية

LBCI
منوعات
13:05

نارين بيوتي تعلن عن إصابتها بمرض في الدماغ... وبهذه الطريقة نشرت الخبر! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:29

قيادي سابق في حزب الله لـ "الأنباء الكويتية": أتوقع ردّاً معنوياً

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More