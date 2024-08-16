نارين بيوتي تعلن عن إصابتها بمرض في الدماغ... وبهذه الطريقة نشرت الخبر! (صور)

كشفت اليوتيوبر نارين بيوتي في منشور عبر حسابها الرسمي على إنستغرام أنها تمرّ حالياً في مرحلة صحية صعبة.
وأعلنت نارين بيوتي: "اليوم اخدت قرار اني شارك معكم جزء من حياتي بالفترة الأخيرة و سبب ظهوري القليل على السوشيال ميديا الي انتو مالكم متعودين عليه بس صدقوني احيانا الظروف بتكون اكبر مننا."
وأضافت: "من فترة تعبت صحتي و حسيت انه في شي غلط بجسمي ف رحت اعمل فحوصات عامة و ما كنا نعرف السبب للتعب الجسدي لبين ما قررنا نعمل رنين مغناطيسي للدماغ، واكتشفنا انه كان في عندي ٣ نقط بيض على الدماغ بأحجام مختلفة و حاليا رح أخوض رحلة لمدة سنتين لحتا أتابع مع الدكتور لنتأكد انه ماله مرض مناعي و انشالله خير".
وختمت المنشور بالقول: "نصيحة: إذا حسيتوا شي غلط بجسمكن لا تتجاهلوه لانه صدقوني جسمكم بيحكي معكن و انتبهوا ل صحتكم الجسدية و النفسية".
ويتضمن المنشور صورة "سيفلي" لها في المستشفى، إلى جانب صورة الأشعة للدماغ. كما نشرت نارين بيوتي فيديو لها تتمايل على ألحان أغنية مرتديةً لباس المرضى في المستشفى.
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A post shared by ••Narin’s Beauty•• (@narins_beauty)
A post shared by ••Narin’s Beauty•• (@narins_beauty)