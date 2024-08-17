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بدأت قصتها بألم في الرأس وانتهت بفقدان قدرتها على الكلام والمشي... ما حصل مع هذه الشابة مخيف والسبب: التوتر؟!
منوعات
2024-08-17 | 12:06
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بدأت قصتها بألم في الرأس وانتهت بفقدان قدرتها على الكلام والمشي... ما حصل مع هذه الشابة مخيف والسبب: التوتر؟!
أصبحت امرأة، تعاني من مخاوف مالية، غير قادرة على المشي أو التحدث بعد أن تسبب التوتر في حالة عصبية نادرة لها.
وكانت داني كوبر تشعر بالقلق بشأن مواردها المالية لأشهر عدة قبل أن تفقد القدرة على استخدام ساقيها ويتم نقلها إلى المستشفى، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وبدأت محنتها عندما عادت إلى المنزل من العمل وهي تشعر بالدوار في نيسان 2024، لكنها أرجعت أعراضها إلى الجوع.
ومع ذلك، وجدت الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، التي تتمتع بصحة جيدة، نفسها تكافح من أجل المشي إلى المطبخ، واتصلت بشقيقتها مولي هاريس، 26 عامًا، وهي طاهية.
وتوجهتا مباشرة إلى العناية الفائقة، حيث تدعي داني أن الأعراض التي كانت تعاني منها تم تجاهلها على أنها "صداع نصفي" تفاقمت بسبب "إصابتها بالدورة الشهرية".
وفي صباح اليوم التالي، استيقظت الشابة وكانت قد فقدت القدرة على الكلام أو الحركة.
وخوفًا من الإصابة بسكتة دماغية، ذهبت إلى مستشفى في ويكفيلد، لكن كل فحوصاتها عادت سليمة.
وبعد قضاء شهر في المستشفى، تم تشخيص إصابة داني أخيرًا باضطراب عصبي وظيفي (FND) - وهي حالة تسبب مشاكل في إرسال الدماغ للمعلومات وتلقيها.
ويعتقد الأطباء الذين عالجوها أن الضغوط المالية الناجمة عن أزمة تكلفة المعيشة هي المسؤولة عن أعراضها المفاجئة.
وقالت داني إنها كانت تكافح من أجل شراء الطعام بسبب تكلفة البنزين للذهاب إلى العمل.
وكانت أيضًا تتقاضى "أجرًا متوسطًا"، مما لم يبق لها سوى القليل جدًا لتغطية فواتير المنزل.
وكل هذا "كان يلعب في كثير من الأحيان في ذهنها"، مما يسبب لداني "الكثير من القلق والركود في الاكتئاب".
وعادت قدرتها على الكلام بعد حوالي أسبوع، لكنها لا تزال تكافح من أجل المشي وتحتاج إلى كرسي متحرك للتحرك لمسافات طويلة.
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