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مزحة سخيفة تحولت الى أغرب التحقيقات في جرائم القتل... هيكل عظمي بلاستيكي أم جثة؟!

منوعات
2024-08-17 | 13:57
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مزحة سخيفة تحولت الى أغرب التحقيقات في جرائم القتل... هيكل عظمي بلاستيكي أم جثة؟!
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مزحة سخيفة تحولت الى أغرب التحقيقات في جرائم القتل... هيكل عظمي بلاستيكي أم جثة؟!

أدت مزحة سخيفة من قبل الجيران في وديان جنوب ويلز إلى واحدة من أغرب التحقيقات في جرائم القتل في التاريخ الإجرامي.

وأخبرت غريبة الأطوار لي سابين سكان المبنى الذي تعيش فيه أن لديها هيكلًا عظميًا طبيًا بلاستيكيًا منذ أيامها كممرضة.

وقبل وفاة لي بسبب السرطان في عام 2015، تم إلقاء الهيكل العظمي والممتلكات الأخرى في الجزء الخلفي من الشقق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

واعتقدت جارتها ميشيل جيمس، 45 عامًا، أنها ستحظى ببعض المرح من خلال لف العظام بإحكام بأغطية من البوليثين.

وقالت في ذلك الوقت: "أنا وجار آخر أردنا الحصول على الهيكل العظمي ووضعه على أريكة أحد الأصدقاء لإعطائه صدمة عندما يعود إلى المنزل".

وتابعت: "أخذنا سكاكين مطبخ وتوجهنا إلى الفناء ولكننا فوجئنا بمدى جودة تغليف الشيء... لقد قطعت السكين البلاستيك ثم ضربت الورق المقوى وأخيراً ورق القصدير... وفجأة تدفقت بركة من الحمأة السوداء على يدي وذراعي. وقد أصابتنا أسوأ رائحة يمكن أن تتخيلها... لقد بدأت بالصراخ، إنه جسد، جسد حقيقي."

وحضر اثنان من رجال الشرطة وأصيبا بالغثيان أثناء فحص محتويات الحقيبة في الفناء المشترك في قرية بيداو، بونتيبريد.

وأوضحت ميشيل، وهي أم لثلاثة أطفال، أنها خططت للعب خدعة على إحدى جاراتها، لكن الشرطة ألقت القبض عليها للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل.

وظلت تخبرهم أن من كان في الحقيبة كان على صلة بـ "لي" لكنهم لم يتمكنوا من التحقيق معها لأنها ماتت للتو.

وخلال الأيام الثلاثة التي قضتها في الحجز، عُرضت على ميشيل صور مروعة لمحتويات الحقيبة الملفوفة. كانت هناك جمجمة بها انبعاج في مكان سقوط الرأس.

وأظهرت صورة أخرى يدًا عليها خاتم ذهبي على أحد الأصابع. ومن المثير للدهشة أن الجثة كانت لا تزال ترتدي ملابس نوم زرقاء.

وبعد ثلاثة أسابيع أظهرت اختبارات الحمض النووي أن الجثة هي لزوج لي، جون، الذي شوهد لآخر مرة على قيد الحياة في عام 1998.

وتعتقد شرطة جنوب ويلز أن لي، وهي أم لخمسة أطفال، حطمت رأسه بأداة حادة، يُعتقد أنها ضفدع زينة، ثم أخفت جثته لسنوات في شقتها المكونة من غرفتي نوم في قرية بيداو.
 

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