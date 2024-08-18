نزهة تنتهي باكتشاف غير متوقع... ما عثرت عليه هذه الفتاة على الشاطئ أذهل الخبراء!

فاجأت فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات الخبراء بعدما اكتشفت آثار أقدام تعود لديناصورات أثناء لعبها على الشاطئ بعد خروجها في نزهة.

وفي التفاصيل، اعتقدت الفتاة أن آثار الأقدام التي عثرت عليها تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

كما اعتقد الخبراء أن آثار الأقدام التي عثرت عليها الفتاة بالقرب من بينارث في جنوب ويلز، عمرها أكثر من مليون سنة وقد تنتمي إلى ديناصورات الكامولتيا.

ومن جهتها، قالت الفتاة التي تُدعى تيغان: "كان الأمر رائعاً ومثيراً للغاية"، مضيفةً: "وجدنا هذه الثقوب الكبيرة التي تشبه آثار أقدام الديناصورات، لذلك التقطت والدتي بعض الصور لها وأرسلتها إلى المتحف".

وقامت عالمة الحفريات سيندي هاولز، من متحف ويلز الوطني، بفحص العلامات المتبقية على الصخر وقالت: "آثار هذه الأقدام كبيرة جداً وتنتمي إلى نوع معين من الديناصورات بالتأكيد".

وتابعت: "على الرغم من عدم وجود العظام في المكان، إلا أنه تم العثور على عظام ديناصورات مماثلة على الجانب الآخر من قناة بريستول".

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