ما حصل مع هذا الرجل مرعب: أراد التقاط بعض الصور مع حبيبته ثم حلّث الكارثة!

نجا رجل بأعجوبة من السقوط في خليج سياحي في ولاية أوريغون في الولايات المتحدة يطلق عليه اسم "Devil’s Churn".

وفي التفاصيل، تعثر جاك تورنوك، 70 عاماً، أثناء التقاط بعض الصور مع حبيبته وسقط في الماء، لكنه تمكن من السباحة وتسلق الحافة من دون إصابته بأي أذى.

وقال تورنوك: "لم أكن حتى بالقرب من الحافة، لقد تعثرت للتو بصخرة وسقطت إلى الخلف".

ووصفت ديبورا سي، حبيبة الرجل، اللحظة المؤلمة التي أدركت أنه سقط فيها وقالت: "أردنا التقاط بعض الصور معاً وسمعت فجأة صوت صراخ أحد الأشخاص".

ولفتت سي إلى أن لياقة تورنوك البدنية ساعدته على البقاء على قيد الحياة، مضيفةً: "هو في حالة جيدة بالنسبة لعمره وأنا سعيدة جداً لأنه بخير".

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