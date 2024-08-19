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بعد صراع طويل مع المرض... الموت يغيّب الإعلامي الأميركي الشهير فيل دوناهيو

منوعات
2024-08-19 | 11:35
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بعد صراع طويل مع المرض... الموت يغيّب الإعلامي الأميركي الشهير فيل دوناهيو
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بعد صراع طويل مع المرض... الموت يغيّب الإعلامي الأميركي الشهير فيل دوناهيو

بعد صراع طويل مع المرض... الموت يغيّب الإعلامي الأميركي الشهير فيل دوناهيو

توفي مقدم البرامج الحوارية الرائد في الولايات المتحدة فيل دوناهيو عن 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض، وفق ما أعلنت الأحد قناة "ان بي سي" التي أطل من خلالها بشكل متكرر بين العامين 1979 و1988.

وكان "ذي فيل دوناهيو شو"، الذي بدأ عرضه سنة 1967، أول برنامج تلفزيوني صباحي في الولايات المتحدة يشارك فيه الجمهور.

واحتفظ البرنامج بشعبية واسعة خلال السبعينيات وحتى الثمانينيات، وقد نال دوناهيو عنه العديد من جوائز إيمي، كما اعتمد عدد من مقدمي البرامج الحوارية أسلوب الراحل في سنوات لاحقة، أبرزهم أوبرا وينفري.

وطُبع برنامج دوناهيو أيضا في الذاكرة لتطرقه إلى قضايا مثيرة للجدل مثل الإجهاض والدين والجنس في فترات المشاهدة النهارية على التلفزيون الأميركي.

وحصل دوناهيو على وسام الحرية الرئاسي من الرئيس جو بايدن في أيار، وقال البيت الأبيض "لقد كان رائدا في برنامج الحوار النهاري المباشر، إذ شكّل مرآة للواقع الأميركي".

كان دوناهيو متزوجا منذ 44 عاما من الممثلة مارلو توماس، نجمة المسلسل الكوميدي "ذات غيرل" في الستينيات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

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