الثعابين والجرذان تجتاح روما... واقع خطير تواجهه العاصمة الإيطالية!

الثعابين والجرذان تجتاح روما... واقع خطير تواجهه العاصمة الإيطالية!



تزايدت أعداد الجرذان، الثعابين والدبابير في أنحاء العاصمة الإيطالية روما وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة فيها ومواجهتها مشكلة في فرز ونقل النفايات.



وفي التفاصيل، أشار أحد أعضاء هيئة مراقبة الحيوانات البرية، أندريه لوناردي، إلى أن كمية المكالمات والشكاوى التي تلقتها الهيئة مؤخرا كانت معظمها على خلفية غزو الثعابين.



وفي الآونة الأخيرة، واجهت روما خطرا حقيقيا مع ازداد عدد الثعابين والحشرات بسبب درجات الحرارة غير المتوقعة، كما أن هذه الكائنات زحفت من بيئتها الطبيعية إلى المدينة لاحتواء الأخيرة على الكثير من الفضلات الغذائية.



وما أثار قلق المواطنين كان تواجد هذه الكائنات في أماكن عامة، حيث اكتشف أحد الأشخاص ثعبانًا في غرفة يستخدمها الأطباء في أحد المستشفيات.



وأكّد لوناردي، أن ازدياد الأفاعي في روما يشكل ظاهرة خطيرة، لأن الأشخاص يصابون بنوبة ذعر عند رؤيتها، ما يخلق حالة من الفوضى التي تشكل خطورة على الطرقات المزدحمة.