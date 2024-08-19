الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الثعابين والجرذان تجتاح روما... واقع خطير تواجهه العاصمة الإيطالية!

منوعات
2024-08-19 | 14:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الثعابين والجرذان تجتاح روما... واقع خطير تواجهه العاصمة الإيطالية!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الثعابين والجرذان تجتاح روما... واقع خطير تواجهه العاصمة الإيطالية!

الثعابين والجرذان تجتاح روما... واقع خطير تواجهه العاصمة الإيطالية!

تزايدت أعداد الجرذان، الثعابين والدبابير في أنحاء العاصمة الإيطالية روما وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة فيها ومواجهتها مشكلة في فرز ونقل النفايات.

وفي التفاصيل، أشار أحد أعضاء هيئة مراقبة الحيوانات البرية، أندريه لوناردي، إلى أن كمية المكالمات والشكاوى التي تلقتها الهيئة مؤخرا كانت معظمها على خلفية غزو الثعابين. 

وفي الآونة الأخيرة، واجهت روما خطرا حقيقيا مع ازداد عدد الثعابين والحشرات بسبب درجات الحرارة غير المتوقعة، كما أن هذه الكائنات زحفت من بيئتها الطبيعية إلى المدينة لاحتواء الأخيرة على الكثير من الفضلات الغذائية.

وما أثار قلق المواطنين كان تواجد هذه الكائنات في أماكن عامة، حيث اكتشف أحد الأشخاص ثعبانًا في غرفة يستخدمها الأطباء في أحد المستشفيات.

وأكّد لوناردي، أن ازدياد الأفاعي في روما يشكل ظاهرة خطيرة، لأن الأشخاص يصابون بنوبة ذعر عند رؤيتها، ما يخلق حالة من الفوضى التي تشكل خطورة على الطرقات المزدحمة.
 

آخر الأخبار

منوعات

والجرذان

تجتاح

روما...

تواجهه

العاصمة

الإيطالية!

LBCI التالي
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
ما حصل مع هذا الرجل مرعب: أراد التقاط بعض الصور مع حبيبته ثم حلّث الكارثة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
02:12

حزب الله يعلن إطلاق "صليات مكثفة من الصواريخ" على مواقع في الجولان المحتل

LBCI
منوعات
04:29

اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟

LBCI
أخبار دولية
2024-08-19

قاذفة قنابل تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسيّة فوق حمص

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-18

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من مفرق غزير باتجاه جونية وطبيعية على مداخل بيروت وحتى على التقاطعات وجميع الطرقات ضمن العاصمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
15:33

دمية مسكونة تثير الرعب في أحد المتاحف... تعرفوا على قصة "إليزابث"!

LBCI
منوعات
15:15

تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!

LBCI
منوعات
15:10

رغم بلوغه الـ95 عامًا... مسن يتزوج حبيبته أخيرًا: "جمعنا الحب منذ عام 1960"!

LBCI
منوعات
14:30

يعود إلى زمن الفايكينغ... طالب جامعي يكتشف كنزًا أثريًا في الدنمارك!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
2024-08-17

"الدجاج مع الحامض والزبدة"... طبق مميز ولذيذ على طريقة الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
02:12

حزب الله يعلن إطلاق "صليات مكثفة من الصواريخ" على مواقع في الجولان المحتل

LBCI
منوعات
2024-08-17

بدأت قصتها بألم في الرأس وانتهت بفقدان قدرتها على الكلام والمشي... ما حصل مع هذه الشابة مخيف والسبب: التوتر؟!

LBCI
اقتصاد
2024-07-09

ارتفاع في أسعار المحروقات...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:38

الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد

LBCI
أخبار دولية
14:17

بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

في اللوحات الاعلانية: عشوائية التركيب خطر على السلامة العامة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

جمعية المصارف تحذر من اللائحة الرمادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:33

غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
13:43

مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع

LBCI
منوعات
04:29

اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟

LBCI
منوعات
09:40

قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟

LBCI
أخبار لبنان
06:30

جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

LBCI
صحة وتغذية
07:45

استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم

LBCI
أخبار لبنان
14:54

اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...

LBCI
فنّ
06:00

"بموقفها ده اشترتني طول عمري"... شيرين تتحدث عن هيفا: سأبقى ممتنة لها حتى مماتي وهذا ما فعلته معي!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More