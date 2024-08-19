تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!

تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!



توفي رجل بريطاني بعد مرور عام على اعتقاده الخاطئ بأن آلام معدته كانت علامة على تقدمه في السن، ولكنها كانت تشير إلى إصابته بمرض السرطان.



وفي التفاصيل، عانى دايف سميث الخمسيني من آلام في معدته وتغيرات في الأمعاء لأكثر من عام قبل أن يذهب لرؤية الطبيب في عام 2023، حيث أظهرت الاختبارات أنه مصاب بأورام عدة في الكبد والبنكرياس.



وقام الطبيب لاحقا بتشخيص إصابة سميث بسرطان البنكرياس، وتدهورت حالته الصحية في غضون شهرين فقط، كما أنه لم يستطع الخضوع للعلاج الكيميائي بسبب وضعه الصحي السيئ، وفق ما نقل موقع