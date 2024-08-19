الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دمية مسكونة تثير الرعب في أحد المتاحف... تعرفوا على قصة "إليزابث"!
منوعات
2024-08-19 | 15:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
دمية مسكونة تثير الرعب في أحد المتاحف... تعرفوا على قصة "إليزابث"!
دمية مسكونة تثير الرعب في أحد المتاحف... تعرفوا على قصة "إليزابث"!
ادعى لي ستير، أن "دمية مسكونة" تُدعى إليزابيث قامت بحفر نجمة خماسية على ظهره، إذ أخبر الأخير أن ما لا يقل عن 15 رجلاً سواه اشتكوا من تعرضهم لأفعال مؤذية من قبلها.
وفي التفاصيل، اشترى ستير الدمية عبر موقع إلكتروني لعرضها في متحف للأغراض الغريبة والمسكونة بالأرواح الشيطانية، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وقال ستير إن الدمية إليزابيث تكره الرجال وتقوم بخدش أجسادهم بنجمة خماسية، كما أنه عندما تكون النساء في الجوار تقوم بتحريك الأغراض أو تشغيل الأضواء وإطفائها.
وروى ستير أنه كان يعمل في المتحف ويناقش مسائل عدة مع شريكته سارة كارتر عندما شعر بإحساس حارق في ظهره وانتقل الوهج إلى الجزء السفلي من جسده.
وأكّد ستير أن الدمية لا تهاجم النساء بل تكتفي بالاعتداء على الرجال، وتابع حديثه قائلا إن الأغراض الموجودة في الغرفة كانت تتحرك بينما كانت سارة هناك، كما انكسرت زجاجة العطر بطريقة غريبة جدا.
وشرح ستير أن روح عروس متوفية سيطرت على الدمية، ورجحت الروايات أن الشابة كانت تُعامل بطريقة سيئة من قبل شريكها ما أدى إلى تخريب زفافها الأمر الذي شرح سبب مطاردة إليزابيث للرجال.
آخر الأخبار
منوعات
مسكونة
الرعب
المتاحف...
تعرفوا
"إليزابث"!
التالي
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
ما حصل مع هذا الرجل مرعب: أراد التقاط بعض الصور مع حبيبته ثم حلّث الكارثة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-08-17
"عندي غصة في قلبي بحاول أتجاهلها ولكن".... مي عز الدين تثير قلق زملائها ومتابعيها وهذا ما كشفته!
فنّ
2024-08-17
"عندي غصة في قلبي بحاول أتجاهلها ولكن".... مي عز الدين تثير قلق زملائها ومتابعيها وهذا ما كشفته!
0
فنّ
2024-08-09
ظهر بملابسه الداخلية... إطلالة جاستن بيبر "الغريبة" تثير قلق المعجبين! (صور)
فنّ
2024-08-09
ظهر بملابسه الداخلية... إطلالة جاستن بيبر "الغريبة" تثير قلق المعجبين! (صور)
0
منوعات
2024-08-01
كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!
منوعات
2024-08-01
كلبته "نبّهته" بإصابته بمرض خطير... تعرفوا على قصة هذا الرجل!
0
موضة وجمال
2024-07-27
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
موضة وجمال
2024-07-27
"كانوا يستغربونني وكنت أجيب بحماس: أمي سريلانكية"... تعرفوا الى "صاحبة أكثر قصة ملهمة" بحفل ملكة جمال لبنان!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:15
تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!
منوعات
15:15
تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!
0
منوعات
15:10
رغم بلوغه الـ95 عامًا... مسن يتزوج حبيبته أخيرًا: "جمعنا الحب منذ عام 1960"!
منوعات
15:10
رغم بلوغه الـ95 عامًا... مسن يتزوج حبيبته أخيرًا: "جمعنا الحب منذ عام 1960"!
0
منوعات
14:30
يعود إلى زمن الفايكينغ... طالب جامعي يكتشف كنزًا أثريًا في الدنمارك!
منوعات
14:30
يعود إلى زمن الفايكينغ... طالب جامعي يكتشف كنزًا أثريًا في الدنمارك!
0
منوعات
14:05
الثعابين والجرذان تجتاح روما... واقع خطير تواجهه العاصمة الإيطالية!
منوعات
14:05
الثعابين والجرذان تجتاح روما... واقع خطير تواجهه العاصمة الإيطالية!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-08-03
السويد تغلق سفارتها في لبنان
أخبار لبنان
2024-08-03
السويد تغلق سفارتها في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
0
فنّ
2024-07-15
بعد ارتدائها أزياء فاضحة... أصحاب المطاعم يصدرون قرارا بحق كانييه ويست وزوجته! (صورة)
فنّ
2024-07-15
بعد ارتدائها أزياء فاضحة... أصحاب المطاعم يصدرون قرارا بحق كانييه ويست وزوجته! (صورة)
0
أخبار لبنان
2024-08-18
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
أخبار لبنان
2024-08-18
فياض للـLBCI: قبيل منتصف الليل سيعاد تشغيل معمل الزهراني
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
0
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في اللوحات الاعلانية: عشوائية التركيب خطر على السلامة العامة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في اللوحات الاعلانية: عشوائية التركيب خطر على السلامة العامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جمعية المصارف تحذر من اللائحة الرمادية
تقارير نشرة الاخبار
13:42
جمعية المصارف تحذر من اللائحة الرمادية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
2
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
3
منوعات
04:29
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
منوعات
04:29
اختفاء تيكتوكر لبنانية يشعل مواقع التواصل... أخبار عن فيديو فاضح وداعم مبتز وآلاف الدولارت: هل قتلها عمها؟
4
منوعات
09:40
قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
منوعات
09:40
قضية اختفاء التيكتوكر اللبنانية تابع... هل ما زالت على قيد الحياة؟
5
أخبار لبنان
06:30
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
أخبار لبنان
06:30
جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024
6
صحة وتغذية
07:45
استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم
صحة وتغذية
07:45
استراتيجية تحدث انقلابا على الفكر التقليدي في معالجة السرطان... هذا ما اقترحه البروفيسور فيليب سالم
7
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
8
فنّ
06:00
"بموقفها ده اشترتني طول عمري"... شيرين تتحدث عن هيفا: سأبقى ممتنة لها حتى مماتي وهذا ما فعلته معي!
فنّ
06:00
"بموقفها ده اشترتني طول عمري"... شيرين تتحدث عن هيفا: سأبقى ممتنة لها حتى مماتي وهذا ما فعلته معي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More