الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
28
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"جدة كاتالونيا"... وفاة الإسبانية ماريا برانياس أكبر معمرة في العالم
منوعات
2024-08-20 | 12:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
"جدة كاتالونيا"... وفاة الإسبانية ماريا برانياس أكبر معمرة في العالم
"جدة كاتالونيا"... وفاة الإسبانية ماريا برانياس أكبر معمرة في العالم
أعلنت عائلة الإسبانية ماريا برانياس موريرا، أكبر معمرة في العالم، وفاتها اليوم الثلاثاء أثناء نومها عن عمر يناهز الـ117 عاما في مقاطعة كاتالونيا في شمال شرق إسبانيا، وفق وكالة "فرانس برس".
اعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية رسميا بتصنيف برانياس أكبر شخص سنّا في العالم في كانون الثاني 2023، بعد وفاة الراهبة الفرنسية لوسيل راندون عن عمر ناهز 118 عاما.
وكتبت العائلة في رسالة نشرتها على حساب أنشأته لبرانياس على منصة إكس "لقد رحلت عنا ماريا برانياس. لقد توفيت تماما كما كانت تريد: أثناء نومها، بأمان ومن دون ألم".
وأضافت العائلة في الرسالة المنشورة قبيل الساعة 11,30 "(09,30 ت غ) "قبل أيام قليلة، قالت لنا: في يوم من الأيام، سأغادر هذه الدنيا. ولن أتمكن من ارتشاف القهوة مجددا أو تناول اللبن ... وسأخلع عني هذا الجسد، لا أعلم متى، لكن في موعد قريب جدا، هذه الرحلة الطويلة ستنتهي".
وتابعت الرسالة بلسان برانياس "سيجدني الموت منهكة من العيش هذا العمر كله، لكني أريده أن يجدني مبتسمة، حرة وراضية"، بحسب العائلة التي قالت إنها ستحفظ دائما ذكرى برانياس و"نصائحها ولطفها".
أعلنت العائلة منذ الاثنين أن رحلة برانياس على هذه الأرض اقتربت من نهايتها، إذ كتبت في رسالة عبر الحساب نفسه "أشعر بالضعف. ساعتي تقترب. لا تبكوا، أنا لا أحب الدموع. وقبل كل شيء، لا تشعروا بالأسف عليّ. سأكون سعيدة حيث أنا ذاهبة".
ووجه رئيس حكومة كاتالونيا الجديد، الاشتراكي سلفادور إيلا، تحية إلى روح من سمَّاها "جدة كاتالونيا".
وكتب عبر منصة إكس "نفقد امرأة محبوبة، أظهرت لنا قيمة الحياة وحكمة السنين". وكان إيلا وزيرا للصحة في الأشهر الأولى من جائحة كوفيد التي كانت لها تبعات مدمرة في إسبانيا حيث أوقعت آلاف الوفيات في دور المسنين.
وأصيبت برانياس بفيروس كورونا في عام 2020 بعد وقت قصير من بلوغها 113 عاما، وتعافت منه في غضون أيام قليلة.
وعبرت ماريا برانياس بنجاح خلال القرن العشرين وباء الانفلونزا الإسبانية عام 1918، والحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الأهلية الإسبانية.
وكانت برانياس تعيش في دار المسنين "سانتا ماريا ديل تورا" في أولوت بمقاطعة كاتالونيا منذ أكثر من عشرين عاما.
وهي مولودة في الرابع من آذار 1907 في سان فرانسيسكو (غرب الولايات المتحدة) إلى حيث هاجرت عائلتها، وعادت إلى إسبانيا في عام 1915.
في عام 1931 تزوجت من طبيب توفي لاحقا عن 72 عاما. وكان لديها ثلاثة أبناء، توفي أحدهم عن 86 عاما، بالإضافة إلى 11 حفيدا وعدد كبير من أبناء الأحفاد.
أوضحت ابنتها الصغرى روزا موريه، وهي في الثمانينات من عمرها، في وقت سابق أن والدتها "لم تدخل المستشفى قط ولم تُصب بكسر على الإطلاق".
وحلل فريق من جامعة برشلونة الحمض النووي الخاص بها لتحديد أسباب طول عمرها. وقال أحد الباحثين، مانيل إستيلر، إنه فوجئ بحالتها الصحية الجيدة وصفاء ذهنها، وذلك في مقابلة نشرتها في تشرين الأول 2023 صحيفة "ا ب ث" الإسبانية.
وأوضح الباحث في المقابلة أن برانياس "تتمتع بوعي كامل. إنها تتذكر بدقة مثيرة للإعجاب لحظات عاشتها حين كانت في الرابعة من عمرها، ولم تكن تعاني أيا من أمراض القلب والأوعية الدموية، رغم انتشارها الكبير لدى المسنين. المشاكل الوحيدة التي تواجهها ترتبط بالحركة والسمع، هذا أمر مذهل".
كانت ماريا برانياس أكبر معمرة بين البشر، وفق مجموعة أبحاث الشيخوخة الأميركية (US Gerontology Research Group) وموسوعة غينيس للأرقام القياسية.
وبعد وفاتها، بات لقب أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم من نصيب اليابانية توميكو إيتوكا، التي وُلدت في 23 أيار 1908، وعمرها 116 عاما، وفق مجموعة أبحاث الشيخوخة في الولايات المتحدة.
وأكبر معمرة معروفة حتى الآن في تاريخ البشرية لا تزال الفرنسية جان كالمان التي توفيت عام 1997 عن 122 عاما و164 يوما.
آخر الأخبار
منوعات
كاتالونيا"...
الإسبانية
ماريا
برانياس
معمرة
العالم
التالي
مطبخ مطعم يتحول إلى مكان أشبه بساحة حرب... مسافة صغيرة تفصل موظفة عن خطر الموت!
دمية مسكونة تثير الرعب في أحد المتاحف... تعرفوا على قصة "إليزابث"!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:01
نتانياهو يعلن سعيه للإفراج عن "أكبر عدد" من الرهائن الاحياء في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة
أخبار دولية
14:01
نتانياهو يعلن سعيه للإفراج عن "أكبر عدد" من الرهائن الاحياء في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة
0
علوم وتكنولوجيا
14:01
"القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم الليلة... ظاهرة لن تتكرر قبل عام 2037!
علوم وتكنولوجيا
14:01
"القمر الأزرق العملاق" يضيء سماء العالم الليلة... ظاهرة لن تتكرر قبل عام 2037!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-19
"الرياضي" يُطلق تحضيراته لتمثيل آسيا ببطولة العالم للقارات في كرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-19
"الرياضي" يُطلق تحضيراته لتمثيل آسيا ببطولة العالم للقارات في كرة السلة
0
فنّ
2024-08-17
بعد وفاة ماثيو بيري... تسليط الضوء على تجاوزات أطباء المشاهير في هوليوود بدأ: "هذا جنون!"
فنّ
2024-08-17
بعد وفاة ماثيو بيري... تسليط الضوء على تجاوزات أطباء المشاهير في هوليوود بدأ: "هذا جنون!"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
12:23
في البرازيل... تطبيق هاتفي يساعد الصيادين على رصد تلوث المياه!
منوعات
12:23
في البرازيل... تطبيق هاتفي يساعد الصيادين على رصد تلوث المياه!
0
منوعات
05:48
صدمة مدون سفر أجنبي بعد وصوله إلى مصر... الفندق الذي حجزه لم يكن موجودًا!
منوعات
05:48
صدمة مدون سفر أجنبي بعد وصوله إلى مصر... الفندق الذي حجزه لم يكن موجودًا!
0
منوعات
05:03
مطبخ مطعم يتحول إلى مكان أشبه بساحة حرب... مسافة صغيرة تفصل موظفة عن خطر الموت!
منوعات
05:03
مطبخ مطعم يتحول إلى مكان أشبه بساحة حرب... مسافة صغيرة تفصل موظفة عن خطر الموت!
0
منوعات
15:33
دمية مسكونة تثير الرعب في أحد المتاحف... تعرفوا على قصة "إليزابث"!
منوعات
15:33
دمية مسكونة تثير الرعب في أحد المتاحف... تعرفوا على قصة "إليزابث"!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:05
إنقاذ مواطن علق في حجرة مصعد في مركز تجاري في جبيل
أمن وقضاء
05:05
إنقاذ مواطن علق في حجرة مصعد في مركز تجاري في جبيل
0
أخبار لبنان
2024-07-03
لقاء هوكستين-لودريان في باريس: الاتفاق على مواصلة التنسيق لمنع توسع الحرب عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية
أخبار لبنان
2024-07-03
لقاء هوكستين-لودريان في باريس: الاتفاق على مواصلة التنسيق لمنع توسع الحرب عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
0
أخبار دولية
2024-07-14
الفاتيكان يدين "الإساءة للديموقراطية" تعليقا على محاولة اغتيال ترامب
أخبار دولية
2024-07-14
الفاتيكان يدين "الإساءة للديموقراطية" تعليقا على محاولة اغتيال ترامب
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:58
بايدن يصف ترامب بأنه "فاشل" و"مجرم مدان"
أخبار دولية
07:58
بايدن يصف ترامب بأنه "فاشل" و"مجرم مدان"
0
أخبار لبنان
06:30
مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات
أخبار لبنان
06:30
مولوي من عين التينة: نقوم بالجهد اللازم لتأمين الدعم المطلوب للبلديات
0
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
أخبار لبنان
14:38
الطيران الاسرائيلي اطلق صاروخين على ارض عند اطراف المنصوري - بيوت السياد
0
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
أخبار دولية
14:17
بلينكن: إسرائيل قبلت مقترح وقف اطلاق النار ويتعين على حماس الآن قبوله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
تقارير نشرة الاخبار
14:09
قمر ازرق عملاق يزين سماء العالم الليلة!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بين روسيا وأوكرانيا صواريخ وقتال... وكلاب روبوتية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
تقارير نشرة الاخبار
14:03
الانتخابات الرئاسية الأميركية: افتتاح فعاليات المؤتمرِ الوطني للحزب الديمقراطي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أكثر من ٥٠٠ شبهة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب امام هيئة التحقيق الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بعد بقرزلا .. ملكة جمال لبنان ندى كوسا في بلدتها رحبة التي غصت بالإحتفالات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
13:33
غارات تستهدف بلدات بقاعية (فيديو)
2
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
خبر عاجل
13:43
مصدران أمنيان لرويترز : غارة إسرائيلية استهدفت مستودع أسلحة لحزب الله في وادي البقاع
3
اقتصاد
02:08
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
اقتصاد
02:08
انخفاض سعر البنزين وسعر المازوت...
4
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
أخبار لبنان
14:54
اصابات جراء الغارات على منطقة البقاع بينهم طفلة...
5
منوعات
15:15
تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!
منوعات
15:15
تجاهل آلامه "البسيطة" لفترة طويلة... مصير مفجع كان بانتظار رجل خمسيني!
6
فنّ
11:07
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
فنّ
11:07
دانييلا رحمة في مشهد عفوي مع هرّ زوجها: "زيتون" (فيديو)
7
صحف اليوم
23:56
قرار دولي بحجب التمويل (الأخبار)
صحف اليوم
23:56
قرار دولي بحجب التمويل (الأخبار)
8
أمن وقضاء
11:49
الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
أمن وقضاء
11:49
الحجار سيستمع ابتداء من يوم غد لمعنيين بقطاع الكهرباء على خلفية الأزمة في الأيام القليلة الماضية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More