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تركتها جدته له... رسالة مكتوبة بخط اليد تضع شاباً في حيرة من أمره: هل استطاع حل اللغز؟

منوعات
2024-08-21 | 07:30
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تركتها جدته له... رسالة مكتوبة بخط اليد تضع شاباً في حيرة من أمره: هل استطاع حل اللغز؟
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تركتها جدته له... رسالة مكتوبة بخط اليد تضع شاباً في حيرة من أمره: هل استطاع حل اللغز؟

تركتها جدته له... رسالة مكتوبة بخط اليد تضع شاباً في حيرة من أمره: هل استطاع حل اللغز؟

لجأ شاب إلى رواد مواقع التواصل الإجتماعي لمساعدته على حل لغز الرسالة المكتوبة بخط اليد التي تركتها جدته له قبل سفره.

ونشر الشاب الذي يستعد للسفر صورة للرسالة عبر حسابه على موقع ريديت وكتب: "أحاول أن ألقي نظرة على هذه الرسالة لأنني وعائلتي لا نستطيع فهم المكتوب فيها"، موضحاً أن جدته تعاني من الخرف.

وتفاعل المستخدمون بشكل كبير مع المنشور وحاول البعض منهم تقديم المساعدة للشاب بينما قدم البعض الآخر تفسيرات مضحكة.

واقترح عدد من المستخدمين أن الرسالة قد تحتوي على تمنيات طيبة من الجدة لحفيدها.

ورد الشاب على تعليق جاء فيه: "أتمنى لك وقتًا ممتعًا في مغامراتك، سأفكر بك. الكثير من الحب يا جدتي"، مشيراً إلى أنه قد يكون التفسير الأقرب للنص المكتوب في الرسالة.
 
 

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