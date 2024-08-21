"شقيقتي انتقلت للعيش مع زوجي بعد 3 أيام على طلاقنا"... واقعة صادمة وهذه التفاصيل

كشفت سيدة عبر موقع "نيويورك بوست" أن شقيقتها انتقلت للعيش مع زوجها بعد 3 أيام فقط على انفصالهما، ما أدّى إلى شعورها بالصدمة.

وقالت: "أنا وأختي منفصلتان منذ ثماني سنوات. نشأت بينها وبين زوجي السابق علاقة "غير عادية"، حيث انتقلا للعيش معًا بعد ثلاثة أيام فقط من مغادرته لي".

وتابعت: "عائلتي كلها تصر على أنه لا يوجد شيء بينهما، وتلقي باللوم عليّ في كل ما حدث. رغم أنني حاولت التواصل معها، إلا أنها لم تستجب أبدًا".

وأضافت: "هي تروي للناس قصصًا سيئة عني وتلومني لأنني لا أعرف بناتها. لكن كيف لي أن أتعرف عليهن إذا لم أتمكن من رؤيتهن أو مقابلتهن؟ أرسل لهن الهدايا عبر البريد، ومع ذلك أجد نفسي في نظرها "الوحش".