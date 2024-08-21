استخراج ثعبان بحر من جسم رجل... لن تصدقوا ما وجده الأطباء أيضاً!(صور)

قام رجل بإدخال ثعبان بحر في مؤخرته، مما تسبب له في ألم شديد عندما بدأ المخلوق البحري، المعروف بأسنانه الحادة، في محاولة الخروج من جهازه الهضمي.

في 27 تموز، اكتشف المسعفون في فيتنام الثعبان الذي يبلغ طوله 26 بوصة أثناء إجراء فحوصات بالأشعة السينية لتحديد سبب الألم الذي يعاني منه الرجل، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وتبين أن الثعبان حاول الهروب من داخل جسمه عبر عض جدار أمعائه الغليظة، مما زاد من خطورة الوضع. حاول الأطباء في مستشفى فيت دوك في هانوي في البداية إزالة الثعبان باستخدام مسبار عبر فتحة الشرج، لكنهم فوجئوا بوجود ليمونة محشوة هناك أيضًا.

وأُجبر الجراحون على فتح بطن المريض جراحيًا لإزالة الثعبان باستخدام الملقط. وبعد ذلك، تم إدخال الليمونة من خلال فتحة الشرج حتى تم إخراجها. قام الأطباء بخياطة الثقب في الأمعاء وتنظيف التسرب البرازي الذي حدث نتيجة الإصابة.