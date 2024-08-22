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حادث مروع في إندونيسيا... ما عثرت عليه الشرطة داخل جوف هذا التمساح مرعب!

منوعات
2024-08-22 | 04:30
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حادث مروع في إندونيسيا... ما عثرت عليه الشرطة داخل جوف هذا التمساح مرعب!
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حادث مروع في إندونيسيا... ما عثرت عليه الشرطة داخل جوف هذا التمساح مرعب!

حادث مروع في إندونيسيا... ما عثرت عليه الشرطة داخل جوف هذا التمساح مرعب!

عثرت الشرطة الإندونيسية يوم أمس الأربعاء على بقايا امرأة في جوف تمساح، مشيرةً إلى أن السلطات المحلية قضت على الحيوان بعد شق بطنه لسحب بقايا الضحية.

وكانت حليمة راهاكباو (54 عاما) تسبح في نهر قرب قرية والي في جزر الملوك في شرق إندونيسيا عندما التهمها تمساح.

وأوضح أحد جيران الضحية، رستم إلياس، أن أقاربها بدأوا بالبحث عنها بعدما تأخرت في العودة للمنزل.

وبعدما عثروا على صندل وأطراف جثة تطفو على النهر، أبلغ هؤلاء الشرطة، فتدخلت وحددت موقع التمساح وقضت عليه.

وقال ضابط في الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن "السكان اضطروا إلى فتح بطن التمساح لإزالة أجزاء من جثة الضحية".

وأوضح رستم إلياس أن "التمساح كان كبيرا جدا، بطول يناهز 4 أمتار"، ولم تتمكن الشرطة ولا سكان القرية من التعرف على نوع التمساح.

وقضى عامل منجم يبلغ 63 عاما الأحد الفائت بعد أن هاجمه تمساح في نهر بجزيرة بانغكا قبالة الساحل الشرقي لسومطرة.

يؤوي الأرخبيل الإندونيسي أنواعا شتى من الحيوانات الغريبة بما يشمل تماسيح تهاجم البشر باستمرار.

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التمساح

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