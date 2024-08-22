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جهود لإنقاذ غابات جبال إقليم كردستان الشهيرة في شمال العراق

منوعات
2024-08-22 | 06:30
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جهود لإنقاذ غابات جبال إقليم كردستان الشهيرة في شمال العراق
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جهود لإنقاذ غابات جبال إقليم كردستان الشهيرة في شمال العراق

جهود لإنقاذ غابات جبال إقليم كردستان الشهيرة في شمال العراق

تحت مظلات تحميها من الشمس الحارقة، تنمو ببطء أشجار صنوبر وكينا وزيتون ورمان داخل مشتل في مدينة السليمانية، يندرج في إطار الجهود التي تُبذل في إقليم كردستان العراق لمواجهة الأضرار الكبيرة التي تتسبب بها إزالة الغابات.

فالإقليم المعروف بجباله ومناظره الطبيعية الخلابة، فقَدَ نحو 50  في المئة من غطائه النباتي خلال أكثر من نصف قرن، ويُعدّ ذلك مأساة كبيرة نظرا إلى أن إقليم كردستان يحتضن أكثر من 90 في المئة من غابات العراق ككلّ الذي يعاني التصحر وتبعات التغيّر المناخي.

ولهذه الخسارة الكبيرة أسباب متعددة، من بينها أنشطة بشرية كقطع الأشجار المخالف  للقانون، وحرائق الغابات التي تتزايد مع موجات الحرارة والجفاف صيفا، اضافة إلى قصف وعمليات عسكرية شهدتها الحدود مع تركيا خلال السنوات الأخيرة، تنفّذ الجارة الشمالية معظمها.

في مشتل سرجنار، وهو الأقدم في العراق، تنكبّ مجموعة من العاملات على نقل براعم صغيرة من عربة ووضعها في أحواض زرع، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ويُطوّر المشتل نحو 40 صنفا من براعم الصنوبر والسرو والبلوط الذي يعد رمز غابات الإقليم، إضافة إلى أشجار زيتون وكينا وعرعر وتين ومشمش. وتُزرع هذه البراعم في الغابات أو تُباع للمزارعين.

ويقول المهندس الزراعي روا عبد القادر إن "للتغيّر المناخي تأثيراً على نموّ الشتلات الصغيرة"، واضاف "لذلك نفضّل الأشجار التي تتحمل الحرارة العالية وتستهلك قدرا أقلّ من الماء".

وبدعم برنامج الأغذية العالمية، وُضعت مظلات شبكية من أجل حماية الأشجار من حرارة الشمس والحدّ من التبخر، مما يساهم في تسريع نموها. وجُهّزت بيوت زراعية أخرى بمرشات معلقة لتأمين ري أفضل وتقليل استهلاك المياه، وأقيمت بئر تعمل بواشطة منظومة طاقة شمسية.

وفي مناطق أخرى من كردستان، تتعرض الغابات لأضرار من جرّاء الاشتباكات المسلحة بين الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي.

وسعيا إلى إعادة التشجير لتعويض ما فُقِد من الغطاء النباتي، تعمل السلطات المحلية على إنشاء غابات اصطناعية وزيادة إنتاج المشاتل، على ما يشير هالكوت إسماعيل، الذي يعرب عن أسفه لعدم توافر الإمكانات البشرية والتمويل الكافي.

كذلك يؤدي المجتمع المدني دورا في هذا المجال، كما في السليمانية، ثاني اكبر مدن كردستان والواقعة وسط تلال. و منذ عدة أشهر يستنكر نشطاء عمل الجرفات التي تقشط سفح جبل "گويژة" من أجل انشاء مشروع سكني جديد.

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